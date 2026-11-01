Zürich - BB Biotech blickt auf ein positives drittes Quartal 2026 zurück. Der Nettoinventarwert (NAV) stieg um 5.6% in Schweizer Franken, die Aktie legte um 6.5% zu. In den ersten neun Monaten erzielte BB Biotech einen Nettogewinn von CHF 605 Mio., gegenüber CHF 106 Mio. im Vorjahreszeitraum. Neben der positiven Wertentwicklung prägten bedeutende klinische Fortschritte, erfolgreiche Übernahmen und gezielte Neuinvestitionen das letzte Quartal. Von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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