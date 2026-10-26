Berlin - In der Debatte um die Stromsteuersenkung für alle übt Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge scharfe Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
"Das Theater um die ewig versprochene und gebrochene Stromsteuer wird immer absurder", sagte Dröge der "Rheinischen Post". Wenn die Stromsteuersenkung jetzt wieder nicht komme, sei das ein weiterer herber Vertrauensverlust für Kanzler Merz. Immer wieder zerschelle er mit seinen vollmundigen Ankündigungen an der Koalitionsrealität.
Dabei sei die Stromsteuersenkung angesichts der hohen Energiepreise überfällig, so die Grünen-Politikerin. Familien könnten rund 100 Euro im Jahr sparen und auch das Fahren mit E-Autos oder das Heizen mit der Wärmepumpe würde noch günstiger. Geld dafür wäre da, sagte sie. Doch Merz und Klingbeil hätten sich gleich zwei Mal lieber für einen teuren Tankrabatt für die Ölkonzerne entschieden und teure Wahlversprechen von Markus Söder finanziert, so Dröge weiter.
"Das Theater um die ewig versprochene und gebrochene Stromsteuer wird immer absurder", sagte Dröge der "Rheinischen Post". Wenn die Stromsteuersenkung jetzt wieder nicht komme, sei das ein weiterer herber Vertrauensverlust für Kanzler Merz. Immer wieder zerschelle er mit seinen vollmundigen Ankündigungen an der Koalitionsrealität.
Dabei sei die Stromsteuersenkung angesichts der hohen Energiepreise überfällig, so die Grünen-Politikerin. Familien könnten rund 100 Euro im Jahr sparen und auch das Fahren mit E-Autos oder das Heizen mit der Wärmepumpe würde noch günstiger. Geld dafür wäre da, sagte sie. Doch Merz und Klingbeil hätten sich gleich zwei Mal lieber für einen teuren Tankrabatt für die Ölkonzerne entschieden und teure Wahlversprechen von Markus Söder finanziert, so Dröge weiter.
© 2026 dts Nachrichtenagentur