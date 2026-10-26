New York - Das KI-Unternehmen Anthropic hat am Montag die Unterlagen für einen Börsengang eingereicht, der einer der größten in der Geschichte werden könnte. Das Unternehmen, das hinter dem Claude-Chatbot steht, hat in den Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC weder die Anzahl der zu verkaufenden Aktien noch den Preis offengelegt. Berichten zufolge könnte die Bewertung des Unternehmens bis zu zwei Billionen US-Dollar erreichen.



Der Börsengang von Anthropic wird als Test für das Interesse der Wall Street an Künstlicher Intelligenz gesehen, während in der Öffentlichkeit und unter Fachleuten Bedenken über die Risiken der Technologie laut werden. Die Einnahmen von Anthropic stiegen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf 16,3 Milliarden US-Dollar, jedoch meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von über 80 Milliarden US-Dollar aufgrund der hohen Kosten für die notwendige Recheninfrastruktur.



Technologiekonzerne wie Meta, Google, OpenAI und Anthropic investieren Milliarden in den Wettlauf um die Vorherrschaft im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Anthropic hat sich mit seinem Claude-Code-Tool, das bei Softwareentwicklern beliebt ist, einen Namen gemacht und plant, mit seinem neuen Duet-Agenten in Konkurrenz zu Meta und OpenAI zu treten. Gleichzeitig hat der CEO von Anthropic, Dario Amodei, zu einem branchenweiten langsameren Vorgehen aufgerufen, um Zeit für Sicherheitsforschung und Regulierung zu schaffen.





© 2026 dts Nachrichtenagentur