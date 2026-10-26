Original-Research: Electro Optic Systems - von Montega AG



26.10.2026 / 15:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Electro Optic Systems Unternehmen: Electro Optic Systems ISIN: AU000000EOS8 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.10.2026 Kursziel: 17,00 AUD Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicklas Frers

Q3 Update: Solider Liquiditätsbestand und Auftragseingang sichern weiteres Wachstum



Electro Optic Systems (EOS) hat seinen Q3-Bericht vorgelegt, der mit einem zügigen Cash-Rebound im Oktober und einem historischen Auftragsbestand die positive operative und finanzielle Aufstellung des Konzerns unterstreicht.



Starker Cash-Rebound entkräftet u.E. Sorgen um Kapitalerhöhung: Zum Stichtag 30. September 2026 sanken die frei verfügbaren Barmittel auf 133,1 Mio. AUD (30. Juni: 256,0 Mio. AUD). Dieser temporäre Abfluss war im Wesentlichen durch Zwischenfinanzierungen im Working Capital sowie die Hinterlegung von Barkautionen (u. a. für die Bankgarantie des MARSS-Kuwait-Vertrags) getrieben. Bereits kurz nach Quartalsende erholte sich der Cashbestand durch Zahlungseingänge aus dem Nahen Osten bis zum 23. Oktober wieder kräftig auf 204,0 Mio. AUD. Inklusive weiterer Sicherheiten (147,1 Mio. AUD) und ungenutzter Kreditlinien (30,0 Mio. AUD) verfügt EOS über eine Liquiditätsreserve von über 380 Mio. AUD. Damit dürften u.E. die aufgekommenen Bedenken, dass EOS nach dem jüngsten Großauftrag kurzfristigen weiteren Kapitalbedarf haben könnte, entkräftet werden. EOS verhandelt mit dem Kunden des Kuwait-Auftrags über mögliche Änderungen der Vertragsbedingungen im Hinblick auf die zu leistenden Sicherheiten, den Zeitpunkt der Exportgenehmigungen für Komponenten und damit die Formalisierung des Vertrags als unkonditional.



Auftragsbestand auf Rekordniveau und Guidance bestätigt: Der feste Auftragsbestand stieg zum 30. September 2026 auf 717 Mio. AUD (+56 % ggü. Ende 2025). Inklusive des nach Quartalsende unterzeichneten 700-Mio.-AUD-Rekordauftrags in Kuwait klettert der Gesamtauftragsbestand auf über 1,4 Mrd. AUD. Hinsichtlich des Kuwait-Deals stehen noch die Erteilung der entsprechenden Exportlizenzen aus, welches jedoch als Formalität gilt. Nach Inkrafttreten sollen über 80 % des Vertragsvolumens innerhalb der ersten 24 Monate umsatzwirksam werden, was das mittelfristige Wachstum für 2027e und 2028e nachhaltig absichert. Unabhängig von diesem Großprojekt unterstreichen strategische Erfolge wie die Absichtserklärung (Letter of Intent) mit den Niederlanden für Laserwaffen (Apollo HELW) und zahlreiche Kundengespräche im Mittleren Osten, vor allem zu landesweiter Counter-Drone-Abwehr und zum Schutz kritischer Infrastruktur, die anhaltend hohe Nachfrage. Auf Basis der planmäßigen Abarbeitung des bisherigen Auftragsbestands hat das Management die Jahresprognose für 2026 (Umsatz: 360 bis 400 Mio. AUD) nachdrücklich bestätigt.



Strategische Verstärkung unterstreicht Wachstumspfad: Auf der Managementseite markiert die Verpflichtung von Nicolas Chamussy als neuem EVP Corporate Strategy die strategische Ausrichtung. Als ehemaliger CEO von KNDS Frankreich und langjähriger Airbus-Top-Manager bringt Chamussy umfassende Führungserfahrung im Multi-Milliarden-Euro-Rüstungsgeschäft mit. Seine Ernennung ist ein starkes Signal für die Transformation von EOS zu einem global agierenden Prime Contractor und dürfte den operativen Marktzugang sowie die Expansion in Europa und der NATO gezielt beschleunigen.



Fazit: Der Q3-Bericht unterstreicht die starke Position von EOS und räumt Bedenken zu einem kurzfristigen Kapitalbedarf aus. Die aktuellen Auftragseingänge und guten Aussichten auf weiteres Neugeschäft sehen wir aktuell im Kurs nicht reflektiert. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.







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