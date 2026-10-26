DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung

München (pta000/26.10.2026/15:01 UTC+1)

Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschließlich 25. Oktober 2026 wurden insgesamt Stück 1.294.334 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 23. September 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 19.10.2026 XETRA 159.296 133,0231 CBOE DXE 41.789 132,6415 Aquis Exchange 19.838 132,7151 Turquoise Europe 19.850 132,7001 Summe 240.773 132,9048 20.10.2026 XETRA 183.060 130,2258 CBOE DXE 32.883 129,8689 Aquis Exchange 14.984 129,7972 Turquoise Europe 14.986 129,8166 Summe 245.913 130,1270 21.10.2026 XETRA 181.111 132,1755 CBOE DXE 31.000 132,1362 Aquis Exchange 15.000 132,1779 Turquoise Europe 15.000 132,1759 Summe 242.111 132,1707 22.10.2026 XETRA 187.447 127,7839 CBOE DXE 33.000 127,7320 Aquis Exchange 15.000 127,7366 Turquoise Europe 15.000 127,7389 Summe 250.447 127,7715 23.10.2026 XETRA 215.090 120,6238 CBOE DXE 50.000 120,5421 Aquis Exchange 30.000 120,5541 Turquoise Europe 20.000 120,5637 Summe 315.090 120,6004

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. September 2026 bis einschließlich 25. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 4.513.232 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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October 26, 2026 10:01 ET (14:01 GMT)