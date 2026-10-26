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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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26.10.26 | 15:28
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Dow Jones News
26.10.2026 15:33 Uhr
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PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung

München (pta000/26.10.2026/15:01 UTC+1)

Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschließlich 25. Oktober 2026 wurden insgesamt Stück 1.294.334 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 23. September 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
19.10.2026  XETRA      159.296            133,0231 
       CBOE DXE     41.789            132,6415 
       Aquis Exchange  19.838            132,7151 
       Turquoise Europe 19.850            132,7001 
       Summe      240.773            132,9048 
20.10.2026  XETRA      183.060            130,2258 
       CBOE DXE     32.883            129,8689 
       Aquis Exchange  14.984            129,7972 
       Turquoise Europe 14.986            129,8166 
       Summe      245.913            130,1270 
21.10.2026  XETRA      181.111            132,1755 
       CBOE DXE     31.000            132,1362 
       Aquis Exchange  15.000            132,1779 
       Turquoise Europe 15.000            132,1759 
       Summe      242.111            132,1707 
22.10.2026  XETRA      187.447            127,7839 
       CBOE DXE     33.000            127,7320 
       Aquis Exchange  15.000            127,7366 
       Turquoise Europe 15.000            127,7389 
       Summe      250.447            127,7715 
23.10.2026  XETRA      215.090            120,6238 
       CBOE DXE     50.000            120,5421 
       Aquis Exchange  30.000            120,5541 
       Turquoise Europe 20.000            120,5637 
       Summe      315.090            120,6004

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. September 2026 bis einschließlich 25. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 4.513.232 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793023260741 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2026 10:01 ET (14:01 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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