Bern - Mit wie viel hartem Eigenkapital die UBS künftig Beteiligungen im Ausland unterlegen muss, ist umstritten. Als Nächstes entscheidet die zuständige Nationalratskommission über ihre Anträge zur «Lex UBS». Am Montag hörte sie UBS-Chef Sergio Ermotti an. Vor der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates (WAK-N) legte nicht nur Ermotti seinen Standpunkt dar, sondern auch Finanzministerin Karin Keller-Sutter. Sie und Ermotti gaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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