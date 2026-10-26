Erster olympischer und paralympischer Austragungsort mit dem Namen Allianz und achtes Mitglied der Allianz Stadionfamilie.

Die temporäre Arena mit fast 15.000 Sitzplätzen an der Uferpromenade von Long Beach wird Austragungsort für das olympische Beachvolleyballturnier und das paralympische Blindenfußballturnier sein.

Allianz präsentiert ihr individuelles LA28-Games-Emblem und läutet damit den Start ihrer Vorbereitungen für die Olympischen und Paralympischen Spiele LA28 ein.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen und Paralympischen Spiele wird eine Wettkampfstätte den Namen Allianz tragen. Die Allianz Beach Arena in Long Beach, Kalifornien, wird bei den Olympischen und Paralympischen Spielen LA28 zum neuesten Mitglied der Allianz Stadionfamilie.

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Allianzs "Custom A"-Emblem für die Spiele LA28

Von der Horse Guards Parade in London über den Copacabana-Strand in Rio bis hin zum Eiffelturm in Paris: Olympisches Beachvolleyball war schon immer an einigen der legendärsten Schauplätzen der Welt zu Hause. Bei den Spielen LA28 wird dieser Austragungsort den Namen Allianz tragen. Die Allianz ist stolz darauf, diesen faszinierenden Sport in Long Beach zu unterstützen einer Stadt im südlichen Teil des Los Angeles County, in der Beachvolleyball Teil des Alltags und der lokalen Kultur ist.

Die direkt an der Uferpromenade von Long Beach gelegene temporäre Arena mit fast 15.000 Sitzplätzen wird Austragungsort für die olympischen Beachvolleyball-Wettbewerbe und die paralympischen Blindfußball-Wettbewerbe sein. Insgesamt werden zu beiden Wettbewerben fast 735.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. LA28 rechnet insgesamt mit dem Verkauf von 14 Millionen Tickets für die Olympischen und Paralympischen Spiele im Juli und August 2028.

Eines der größten Stadionnetzwerke der Welt

Als erste eigens für eine Veranstaltung geschaffene Wettkampfstätte wird die ausschließlich für die Spiele LA28 errichtete Allianz Beach Arena Teil der "Allianz Family of Stadiums". Damit ergänzt sie sieben bekannte Sportstätten weltweit: die Allianz Arena in München, das Allianz Stadium in Twickenham, das Allianz Stadium in Sydney, die Allianz Riviera in Nizza, das Allianz Stadion in Wien, das Allianz Stadium in Turin und das Allianz Field in St. Paul, Minnesota. Was 2005 mit der Allianz Arena begann, ist heute eines der größten Stadionfamilien der Welt. Zusammen werden in diesen Sportstätten jedes Jahr rund 10 Millionen Besucherinnen und Besucher begrüßt.

"Zum ersten Mal kommen zwei der großen Sportengagements der Allianz die 'Allianz Family of Stadiums' und unsere weltweite Partnerschaft mit den Olympischen und Paralympischen Spielen an einem Ort zusammen, der mit Stolz den Namen Allianz trägt. Beachvolleyball stellte bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris einen Zuschauerrekord auf. Dass die Arena bei den Spielen LA28 den Namen Allianz tragen wird, bietet uns eine einzigartige Möglichkeit, unsere Marke näher zu den Fans zu bringen und unsere Sichtbarkeit als weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele zu stärken", sagte Eike Bürgel, Global Head of Olympic and Paralympic Program bei der Allianz.

Die Allianz Riviera in Nizza war während der Spiele 2024 in Paris unter neutralem Namen Austragungsort von sechs Fußballspielen. Bei den Spielen LA28 wird die Allianz Beach Arena die erste olympische Wettkampfstätte sein, die den Namen Allianz trägt. LA28 schreibt Geschichte als die ersten Olympischen und Paralympischen Spiele, die Namensrechte für Wettkampfstätten vergeben. Damit entstehen neue Möglichkeiten, die unmittelbar zur Durchführung der Spiele beitragen.

Allianz stellt zudem ihr individuelles "Custom A"-Emblem für die Spiele LA28 vor. Das "A" im LA28-Emblem ist so gestaltet, dass es verändert werden und jeder Partner seine eigene Interpretation entwickeln kann. Für die Allianz ist das Design von der "Family of Stadiums" des Unternehmens inspiriert, und greift die Allianz Arena in München und das Allianz Field in St. Paul, Minnesota, auf.

Das erste Allianz Stadion bei olympischen und paralympischen Spielen markiert einen weiteren Schritt in den Vorbereitungen der Allianz auf die Spiele LA28. Aufbauend auf einer 20-jährigen Partnerschaft mit der Paralympischen Bewegung ist die Allianz seit 2021 weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele und wird die Spiele bis 2032 weiterhin unterstützen. Die Allianz ist fest davon überzeugt, dass der Sport die Kraft hat, Menschen zusammenzubringen. Kaum ein Ort steht dafür so sehr wie ein Stadion. Die Allianz-Stadionfamilie und die olympische und paralympische Bewegung teilen diesen Gedanken. Sie schaffen Orte der Begegnung und des gegenseitigen Verständnisses und fördern so eine inklusive Teilhabe an Wohlstand. Als Nächstes: auf Sand.

In Zahlen

Erster Wettkampftag in der Allianz Beach Arena: 15. Juli 2028.

Kapazität der Spielstätte: fast 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Veranstaltung; fast 735.000 Besucher insgesamt.

Anzahl der Wettbewerbe mit Ticketverkauf: Olympische Spiele: 39 (darunter zwei Medaillenwettbewerbe). Paralympische Spiele: 10 (darunter ein Medaillenwettbewerb).

Mitglieder der Allianz-Stadionfamilie: acht in sieben Ländern.

Weiterführende Links

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Allianz Familie der Stadien

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Die Allianz Gruppe ist einer der weltweit führenden Versicherer und Vermögensverwalter, in fast 70 Ländern tätig und betreut rund 97 Millionen Privat- und Firmenkunden*. Unsere Kunden profitieren von einem breiten Spektrum an Versicherungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen, darunter Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen sowie Assistance-Leistungen, Kreditversicherungen und globale Unternehmensversicherungen. Zum siebten Mal in Folge wurde die Allianz im "Best Global Brands 2025"-Ranking von Interbrand als weltweit führende Versicherungsmarke ausgezeichnet. Der Erfolg der Allianz basiert auf einer technologiegestützten Kundenorientierung wir bieten unseren Kunden Sicherheit, Schutz und Vorsorge und stärken die Widerstandsfähigkeit von Einzelpersonen, Gemeinschaften und Gesellschaften. Wir gehören zu den weltweit größten Investoren und verwalten rund 791 Milliarden Euro** im Auftrag unserer Versicherungskunden. Darüber hinaus verwalten unsere Vermögensverwalter PIMCO und Allianz Global Investors rund 2,2 Billionen Euro** an Fremdvermögen. Dank der systematischen Einbeziehung von Umwelt- und Sozialkriterien in unsere Geschäftsprozesse und Anlageentscheidungen erhielt die Allianz ein MSCI-ESG-Rating von AAA (Stand: März 2026). Im Jahr 2025 erzielten unsere 156.000 engagierten Mitarbeiter ein Gesamtgeschäftsvolumen von 186,9 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro für unsere Aktionäre.

Stand: 31. Dezember 2025. Die Kundenzahl umfasst ausschließlich Allianz-Kunden in konsolidierten Unternehmen, die zum Berichtsumfang gehören.

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