Mutares verkauft Last-Mile-Logistikspezialisten Stuart an Quiver. Wie soll man diesen Exit einschätzen? Zwischen operativer Herausforderung und strategischer Neuausrichtung einen passenden Käufer gefunden? Das was auf jeden Fall fehlt, ist der bei Mutares gern und öfters gehörte Zusatz "zum angestrebten ROIC". Beim "Vorgängerexit" - der polnischen Drogeriekette Natura - fehlte auch eine Aussage, das man die standardmäßig angestrebte Exit-Rendite von 7 bis 10 mal ROIC (Return on Invested Capital) erreicht habe. Also wieder nicht das optimisitische Wording wie beim möglichen Börsenteilexit bei der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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