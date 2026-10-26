Nodestream startet Missions: Gemeinsames Lagebild für Verteidigungsteams auch bei schwachen Netzverbindungen

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Mit Missions bringt Nodestream Ltd (ASX: NS1 | WKN: A3E9X1 | ISIN: AU0000158XXX) am 24. Oktober 2026 eine neue Plattform für die Zusammenarbeit in militärischen Einsätzen auf den Markt. Das Produkt ist die erste Neuerscheinung im Rahmen der auf Verteidigung ausgerichteten Strategie Plan Consilience. Zugleich markiert der Start einen wichtigen Schritt vom abgeschlossenen Entwicklungsstadium zur kommerziellen Verfügbarkeit.

Missions bündelt Live-Videos, Audio und Daten von Geräten im Einsatz in einer gemeinsamen, browserbasierten Arbeitsumgebung. Damit können räumlich getrennte Teams Informationen teilen, zusammenarbeiten und Entscheidungen auf einer einheitlichen Grundlage treffen. Das soll auch bei geringer Bandbreite und unzuverlässigen Netzwerkverbindungen funktionieren.

Die technische Basis bildet ein bereits etablierter Übertragungsmechanismus von Nodestream, den Verteidigungskunden schon im Einsatz nutzen. Nach unternehmensinternen Tests lieferte das System selbst bei Paketverlustraten von bis zu 40 Prozent noch nutzbare Video- und Datenübertragungen. Die Ergebnisse wurden allerdings nicht unabhängig überprüft. Missions soll bestehende Führungs- und Kontrollsysteme ergänzen, statt sie zu ersetzen. Damit setzt Nodestream auf die Einbindung in vorhandene Einsatzumgebungen.

Auch das Geschäftsmodell ist auf eine breite Nutzung ausgelegt. Abgestufte Abonnements umfassen unbegrenzte Nutzer und sämtliche Standardfunktionen. Für Verteidigungsbehörden, staatliche Stellen und weitere Kunden mit besonderen Anforderungen an Sicherheit, Bereitstellung oder Support steht ein eigener Vertriebskanal für Unternehmenskunden bereit.

Gleichzeitig strafft Nodestream sein Produktangebot: Missions ersetzt das bisherige Produkt Views. Bestehende Kunden sollen mit direkter Unterstützung auf die neue Plattform wechseln. Das Unternehmen will damit den Übergang begleiten und Unterbrechungen im laufenden Betrieb möglichst gering halten.

Von der Strategie zur Markteinführung

Nodestream kündigte Missions als Plattform für die gemeinsame Nutzung von Einsatzdaten an. Der Start ist für das Wochenende ab dem 24. Oktober 2026 vorgesehen.

Die strategischen Weichen hatte das Unternehmen bereits am 17. Juni 2026 gestellt. Mit Plan Consilience richtet Nodestream sein Geschäft gezielt auf die Märkte für Verteidigung, nationale Sicherheit und staatliche Auftraggeber aus. Die USA und Europa bilden dabei die vorrangigen internationalen Zielmärkte.

Im Quartalsbericht für Juni 2026, der am 29. Juli veröffentlicht wurde, hatte Nodestream bereits mitgeteilt, dass die Entwicklung von Missions abgeschlossen und das Produkt bereit für die Markteinführung sei. Mit dem nun angekündigten Start setzt das Unternehmen diesen Meilenstein um. Aus einer abgeschlossenen Entwicklung soll ein kommerziell verfügbares Angebot werden.

Belastbare Datenübertragung als technisches Fundament

Die Plattform von Nodestream ist auf die Bedingungen im Feldeinsatz zugeschnitten. Dort sind Bandbreiten häufig begrenzt, Verbindungen instabil und Paketverluste können die Übertragung wichtiger Informationen beeinträchtigen.

Die Technologie überträgt mehrere Videoströme parallel und kombiniert sie mit Audio, Telemetrie und weiteren Einsatzdaten. Dafür nutzt sie vorhandene Netzinfrastrukturen, darunter Satellitenverbindungen, LTE- und 5G-Netze, taktische IP-Funknetze sowie vermaschte Netzwerke. Die derzeitigen Produktfunktionen unterstützen bis zu 16 gleichzeitige Videoströme und 20 Datenströme je Kodierungsknoten.

Wie widerstandsfähig die Übertragung sein soll, zeigen unternehmensinterne Tests aus dem April 2026. Dabei lieferte die Nodestream-Plattform auch bei Paketverlustraten von bis zu 40 Prozent weiterhin nutzbare Videobilder. Die Tests wurden bei verfügbaren Bandbreiten von 200 und 1.000 Kilobit pro Sekunde durchgeführt. Nach Angaben des Unternehmens belegen die Ergebnisse, dass Video selbst über stark eingeschränkte Verbindungen übertragen werden kann - und das mit einem Bruchteil der Bandbreite, die ein typischer Breitbandanschluss bietet. Eine unabhängige Überprüfung dieser Resultate liegt allerdings nicht vor.

Missions auf dieser Übertragungstechnik baut auf und ergänzt sie um eine Ebene für die Zusammenarbeit. Einzelne Datenströme werden zu einem gemeinsamen Lagebild zusammengeführt. Teams sollen dadurch nicht nur verschiedene Übertragungen betrachten, sondern aktiv mit Live-Videos, Audio und Daten aus mehreren Einsatzmitteln arbeiten können.

Ein gemeinsamer Arbeitsraum für verteilte Teams

Missions vereint mehrere Funktionen in einer Plattform. Der gemeinsame Arbeitsbereich bündelt Live-Daten aus dem Feldeinsatz, browserbasierte Video- und Audiokommunikation sowie die Abstimmung mehrerer Nutzer in einer einzigen Einsatzumgebung.

Im Mittelpunkt steht ein gemeinsames operatives Lagebild. Teams an unterschiedlichen Standorten können auf dieselbe aktuelle Darstellung eines Einsatzes zugreifen und Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenführen. Auch externe Fachleute können sich aktiv an operativen Entscheidungen beteiligen, statt lediglich die Übertragungen zu beobachten.

Hinzu kommt eine einheitliche Verteilung der Daten. Missions verbindet direkte Übertragungen zwischen einzelnen Teilnehmern mit der Verteilung an mehrere Empfänger innerhalb eines gemeinsamen Arbeitsablaufs. Das soll sowohl gezielte Verbindungen als auch die breitere Weitergabe von Einsatzdaten ermöglichen.

Weitere Neuerungen betreffen das Streaming in regionalen Umgebungen, zusätzliche Sicherheitsfunktionen und eine verbesserte Geräteverwaltung. Diese Erweiterungen sollen flexiblere Einsatzmöglichkeiten schaffen und die Nutzung der Plattform in unterschiedlichen operativen Umgebungen unterstützen.

Abonnementmodell mit eigenem Vertrieb für Großkunden

Nodestream bietet Missions über gestaffelte Abonnements an. Bei jährlicher Vorauszahlung sind Preisnachlässe vorgesehen. Sämtliche Standardtarife umfassen unbegrenzt viele Nutzer sowie alle regulären Funktionen. Zusätzliche Streaming-Geräte und Datenvolumen können als Ergänzungen erworben werden.

Anforderungen, die über die Standardtarife hinausgehen, sollen über den Vertrieb für Unternehmenskunden abgewickelt werden. Das gilt insbesondere für besondere kommerzielle Vereinbarungen sowie abweichende Anforderungen an Sicherheit, Bereitstellung und Unterstützung. Nodestream erwartet, dass vor allem Kunden aus den Bereichen Verteidigung und öffentliche Verwaltung diesen Vertriebsweg nutzen werden.

Direkter Kundenkontakt und Partnerschaften als Marktzugang

Die Markteinführung erfolgt schrittweise. Bestehende Views-Kunden sollen beim Wechsel zu Missions direkt unterstützt werden. Potenzielle Neukunden spricht Nodestream über digitale Kanäle an. Organisationen aus den Bereichen Verteidigung und nationale Sicherheit werden dagegen unmittelbar vom Geschäftsentwicklungsteam kontaktiert.

Bei der technischen Positionierung setzt Nodestream auf Ergänzung statt Konkurrenz. Missions ist dafür ausgelegt, unterhalb bestehender Führungs- und Kontrollsysteme, autonomer Systeme und missionsbezogener Anwendungen eingebunden zu werden. Das Produkt soll damit vorhandene Lösungen erweitern, nicht mit ihnen um dieselbe Funktion konkurrieren.

Der geplante Vertriebsansatz umfasst sowohl den direkten Verkauf an Endkunden als auch die Zusammenarbeit mit großen Auftragnehmrenz, Systemintegratoren und Anbietern von Konnektivitätslösungen. Damit will Nodestream den Zugang zu seinen Zielmärkten erleichtern. Besonders im Fokus stehen die USA und Europa, die das Unternehmen als vorrangige internationale Märkte definiert hat.

Quellen:

www.nodestream.tech

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Nodestream

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