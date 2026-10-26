Der Umsatz stieg um 5 gegenüber dem Vorquartal und um 6 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 9,45 Mrd. US-Dollar

Der GAAP-Gewinn je Aktie sank um 6 gegenüber dem Vorquartal und um 2 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 0,49 US-Dollar

Der Gewinn je Aktie ohne Sonderaufwendungen und -erträge stieg um 16 gegenüber dem Vorquartal und sank um 7 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 0,64 US-Dollar

Der SLB zurechenbare Jahresüberschuss von 735 Millionen US-Dollar sank gegenüber dem Vorquartal um 6 und gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1

Das bereinigte EBITDA von 2,07 Milliarden US-Dollar stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 und blieb im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im Wesentlichen unverändert

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 1,51 Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow 828 Millionen US-Dollar

Der Vorstand genehmigte eine vierteljährliche Bardividende von 0,295 US-Dollar pro Aktie.

SLB (NYSE: SLB) gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261021182868/de/

The exterior of the SLB headquarters in Houston, Texas.

Ergebnisse des dritten Quartals

(Angaben in Millionen, außer Beträge je Aktie) Drei Monate bis Veränderung 30. Sept.

2026 30. Juni

2026 30. Sept.

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz $9,449 $8,972 $8,928 5% 6% Ergebnis vor Steuern nach GAAP $1,019 $1,018 $1,000 0% 2% Gewinnmarge vor Steuern nach GAAP 10,8% 11.4% 11.2% -57 bps -42 Basisp. SLB zurechenbarer Jahresüberschuss nach GAAP $735 $786 $739 -6% -1% Verwässertes Ergebnis je Aktie nach GAAP $0.49 $0.52 $0.50 -6% -2% Bereinigtes EBITDA* $2,067 $1,899 $2,061 9% Bereinigte EBITDA-Marge* 21.9% 21.2% 23.1% 71 bps -121 Basisp. Segmentbetriebsergebnis vor Steuern* $1,576 $1,404 $1,626 12% -3% Segmentbetriebsmarge vor Steuern* 16.7% 15.6% 18.2% 104 Basisp. -153 Basisp. SLB zurechenbarer Jahresüberschuss, ohne Aufwendungen und Erträge* $962 $833 $1,027 16% -6% Verwässertes Ergebnis je Aktie, ohne Aufwendungen und Erträge* $0.64 $0.55 $0.69 16% -7% Umsatz nach Regionen International $6,993 $6,671 $6,916 5% 1% Nordamerika 2,401 2,244 1,930 7% 24% Sonstige 55 57 82 n/m n/m $9,449 $8,972 $8,928 5% 6% SLB hat ChampionX im dritten Quartal 2025 übernommen. Die übernommenen ChampionX-Geschäftsbereiche trugen im dritten Quartal 2026 956 Millionen US-Dollar zum Umsatz, 239 Millionen US-Dollar zum bereinigten EBITDA und 190 Millionen US-Dollar zum Segmentbetriebsergebnis vor Steuern bei. Die Ergebnisse des dritten Quartals 2025 spiegeln die Geschäftstätigkeit der ChampionX-Geschäftsbereiche über zwei Monate wider, die 579 Millionen US-Dollar zum Umsatz, 139 Millionen US-Dollar zum bereinigten EBITDA und 108 Millionen US-Dollar zum Segmentbetriebsergebnis vor Steuern beitrugen. Ohne die Auswirkungen dieser Akquisition stieg der weltweite Umsatz von SLB im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2 %; der internationale Umsatz im dritten Quartal 2026 blieb im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unverändert; und der Umsatz in Nordamerika stieg im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 %. *Hierbei handelt es sich um Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Einzelheiten finden Sie in den Abschnitten "Aufwendungen und Erträge", "Geschäftsbereiche" und "Ergänzende Informationen". n/m nicht aussagekräftig

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 30. Sept.

2026 30. Juni

2026 30. Sept.

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz nach Geschäftsbereichen Digital $693 $697 $658 -1% 5% Reservoir Performance 1,634 1,556 1,682 5% -3% Well Construction 2,888 2,742 2,967 5% -3% Production Systems 4,000 3,771 3,474 6% 15% Sonstige 544 505 397 8% 37% Eliminierungen (310) (299) (250) n/m n/m $9,449 $8,972 $8,928 5% 6% Segmentbetriebsergebnis vor Steuern Digital $194 $194 $187 4% Reservoir Performance 266 232 312 15% -15% Well Construction 475 417 558 14% -15% Production Systems 646 586 559 10% 16% Sonstige 136 142 96 -4% 42% Eliminierungen (141) (167) (86) n/m n/m $1,576 $1,404 $1,626 12% -3% Segmentbetriebsmarge vor Steuern Digital 28.0% 27.8% 28.4% 27 Basisp. -36 Basisp. Reservoir Performance 16.3% 14.9% 18.5% 140 Basisp. -223 Basisp. Well Construction 16.4% 15.2% 18.8% 122 Basisp. -239 Basisp. Production Systems 16.1% 15.5% 16.1% 60 Basisp. 6 Basisp. Sonstige 25.0% 28.2% 24.2% -319 Basisp. 77 Basisp. Eliminierungen n/m n/m n/m n/m n/m 16.7% 15.6% 18.2% 104 Basisp. -153 Basisp. Bereinigtes EBITDA Digital $228 $242 $215 -6% 6% Reservoir Performance 384 349 422 10% -9% Well Construction 632 578 728 9% -13% Production Systems 800 738 690 8% 16% Sonstige 226 227 158 -1% 42% Eliminierungen (71) (101) (13) n/m n/m $2,199 $2,033 $2,200 8% 0% Konzern und Sonstiges (132) (134) (139) n/m n/m $2,067 $1,899 $2,061 9% 0% Bereinigte EBITDA-Marge Digital 32.9% 34.7% 32.7% -175 Basisp. 26 Basisp. Reservoir Performance 23.5% 22.4% 25.1% 110 Basisp. -159 Basisp. Well Construction 21.9% 21.1% 24.5% 80 Basisp. -266 Basisp. Production Systems 20.0% 19.6% 19.9% 42 Basisp. 14 Basisp. Sonstige 41.5% 44.9% 39.9% -347 Basisp. 155 Basisp. Eliminierungen n/m n/m n/m n/m n/m 23.3% 22.7% 24.6% 61 Basisp. -138 Basisp. Konzern und Sonstiges n/m n/m n/m n/m n/m 21.9% 21.2% 23.1% 71 Basisp. -121 Basisp. ChampionX trug im dritten Quartal 2026 35 Millionen US-Dollar zum Umsatz im Bereich Digital und 950 Millionen US-Dollar zum Umsatz im Bereich Produktionssysteme bei. Die Ergebnisse des dritten Quartals 2025 spiegeln die Geschäftstätigkeit von ChampionX über zwei Monate wider, die 20 Millionen US-Dollar zum Umsatz im Bereich "Digital" und 575 Millionen US-Dollar zum Umsatz im Bereich "Produktionssysteme" beitrugen. Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen dieser Akquisition stieg der Umsatz im Bereich "Digital" im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 %, während der Umsatz im Bereich "Produktionssysteme" im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 zunahm. n/m nicht aussagekräftig

Breites Wachstum, getragen von der Erholung im Nahen Osten, Nordamerika und im Tiefseebereich

"SLB hat im dritten Quartal solide Ergebnisse erzielt, wobei alle Regionen im Vergleich zum Vorquartal zulegten angeführt von einer allmählichen Erholung im Nahen Osten, Wachstum im Onshore-Bereich in Nordamerika und einer Ausweitung der internationalen Aktivitäten in Tiefsee-Offshore-Becken", sagte Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer von SLB.

"Im Nahen Osten wuchs unser Geschäft gegenüber dem Vorquartal um 13 %, trotz Störungen gegen Ende des Quartals. Außerhalb der Region wurde das Wachstum durch eine höhere Aktivität im Onshore-Bereich der USA gestützt, wobei insbesondere ChampionX den höchsten Quartalsumsatz seit der Übernahme erzielte. Die starke Aktivität von SLB OneSubsea trug ebenfalls zum Wachstum bei, mit einem stetigen Zustrom neuer Auftragsvergaben auf den internationalen Märkten, was den Auftragsbestand erhöhte und die Umsatzprognosen bis ins Jahr 2027 verbesserte", so Le Peuch.

Umsatz bei Production Systems, Well Construction und Reservoir Performance stieg im Vergleich zum Vorquartal

"Der Umsatz bei Production Systems, Well Construction und Reservoir Performance stieg im Vergleich zum Vorquartal, was die verstärkte Aktivität über den gesamten Lebenszyklus von der Exploration bis zur Produktion widerspiegelt.

"Der Bereich Production Systemy profitierte von einer höheren Aktivität bei SLB OneSubsea sowie von gestiegenen Umsätzen bei Produktionschemikalien und künstlicher Förderung. Dies unterstreicht den Wert unseres Produktionsangebots, da Kunden zunehmend Wert auf Produktionsoptimierung, verbesserte Förderraten und eine verlängerte Lebensdauer der Anlagen legen.

"Die Bereiche Well Construction und Reservoir Performance profitierten von der Erholung im Nahen Osten und verstärkten internationalen Offshore-Aktivitäten, vor allem in Europa und Afrika, Lateinamerika sowie Asien. Das Wachstum wurde durch gestiegene Umsätze bei Bohrflüssigkeiten, höhere Erlöse aus Bohrmessungen sowie verstärkte Bewertungs- und Interventionsaktivitäten getrieben, da die Betreiber ihre Entwicklungsbemühungen intensivieren, um die Produktion wiederherzustellen und neue Kapazitäten in Betrieb zu nehmen."

"Diese Ergebnisse spiegeln ein breit angelegtes Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal in allen unseren geografischen Regionen und Kerngeschäftsbereichen wider, während der Aufschwung an Dynamik gewinnt", sagte Le Peuch.

"Data Center Solutions" gewinnt als eigenständiger Wachstumstreiber an Fahrt

"Unser Geschäftsbereich Data Center Solutions hat weiter an Fahrt gewonnen: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorquartal um 23 %, angetrieben durch wachsende Nachfrage, ein breiteres Leistungsspektrum und die geografische Expansion nach Asien.

"KI treibt beispiellose Investitionen in die Rechenzentrumsinfrastruktur voran, und Kunden suchen nach Partnern, die Lösungen schnell, zuverlässig und in großem Maßstab bereitstellen können. Unser modularer Ansatz erfüllt diesen Bedarf bereits heute, und die zuvor angekündigte Übernahme von Kelvion wird unser Technologieportfolio weiter stärken und unsere Fähigkeit verbessern, unseren Kunden stärker integrierte Lösungen anzubieten.

"Insgesamt bauen wir unsere Position als industrieller Technologiepartner für die Rechenzentrumsbranche weiter aus und verstärken unsere Präsenz in diesem schnell wachsenden Markt", sagte Le Peuch.

Umfassende internationale Expansion stärkt die Wachstumsaussichten für 2027

"Unsere Einschätzung, dass die Marktgrundlagen günstig sind, bleibt unverändert bestehen. Energiesicherheit und Versorgungsschocks treiben weiterhin das Bestreben nach internationaler Diversifizierung der Versorgung, dem Ersatz von Reserven und einer nachhaltigen Produktion voran was trotz kurzfristiger Unsicherheiten im Nahen Osten einen deutlichen Aufschwung bewirkt.

"Unsere internationalen Aussichten festigen sich weiter, angetrieben durch die Dynamik im Tiefseesektor in Lateinamerika, Europa, Subsahara-Afrika und Asien, was durch die jüngsten Auftragsvergaben an SLB OneSubsea unterstrichen wird. Darüber hinaus beschleunigt sich die internationale Diversifizierung, da große US-Schiefergasunternehmen ins Ausland expandieren und Partnerschaften mit nationalen Ölgesellschaften in verschiedenen globalen Becken eingehen.

"In Verbindung mit einem deutlichen Anstieg der Aktivitäten in Venezuela und der zunehmenden Dynamik in unseren Geschäftsbereichen Core, Digital und Data Center Solutions sehen wir sehr vielversprechende Aussichten für 2027, mit weiterem Aufwärtspotenzial, sobald sich die Aktivitäten im Nahen Osten erholen", schloss Le Peuch.

Weitere Ereignisse

Im Laufe des Quartals kaufte SLB 12,9 Millionen eigene Stammaktien zu einem Gesamtkaufpreis von 656 Millionen US-Dollar zurück. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 kaufte SLB insgesamt 34,0 Millionen eigene Stammaktien zu einem Gesamtkaufpreis von 1,76 Milliarden US-Dollar zurück.

Am 31. August 2026 unterzeichnete SLB eine Vereinbarung zur Übernahme von Kelvion, einem globalen Anbieter von Technologien für das Wärmemanagement und den Wärmeaustausch. Die Übernahme stärkt das Geschäftsfeld Data Center Solutions von SLB durch wichtige Technologien für das Wärmemanagement und baut die Rolle des Unternehmens im Bereich der Rechenzentrumsinfrastruktur aus, einem der weltweit am schnellsten wachsenden Industrie- und Technologiemärkte. Gemäß den Vertragsbedingungen wird SLB Kelvion von den von Apollo verwalteten Fonds dem Mehrheitsgesellschafter und von Triton beratenen Fonds, die eine Minderheitsbeteiligung halten, für rund 3,4 Milliarden US-Dollar in bar erwerben und Schulden in Höhe von rund 0,7 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen sein.

Am 1. September 2026 schloss SLB die Übernahme des Geschäftsportfolios für geowissenschaftliche und erdöltechnische Software von S&P Global Energy ab. Die Übernahme erweitert das Portfolio von SLB im Bereich digitale Untergrund- und Planungslösungen um arbeitsablauforientierte Anwendungen, die von nordamerikanischen Onshore- und Unconventional-Betreibern weit verbreitet genutzt werden, und stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden dabei zu unterstützen, ihre Effizienz zu steigern, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und einen größeren Mehrwert aus Untergrunddaten zu erschließen.

Am 22. Oktober 2026 genehmigte der Vorstand von SLB eine vierteljährliche Bardividende in Höhe von 0,295 US-Dollar pro ausstehender Stammaktie, zahlbar am 7. Januar 2027 an die am 2. Dezember 2026 eingetragenen Aktionäre.

Umsatz im dritten Quartal nach geografischen Regionen

Wie ausgewiesen Drei Monate bis Veränderung 30. Sept.

2026 30. Juni

2026 30. Sept.

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Nordamerika $2,401 $2,244 $1,930 7% 24% Lateinamerika 1,749 1,714 1,482 2% 18% Europa Afrika* 2,437 2,385 2,434 2% 0% Naher Osten Asien 2,807 2,572 3,000 9% -6% Eliminierungen Sonstiges 55 57 82 n/m n/m $9,449 $8,972 $8,928 5% 6% International $6,993 $6,671 $6,916 5% 1% Nordamerika $2,401 $2,244 $1,930 7% 24% *Einschließlich Russland und der kaspischen Region n/m nicht aussagekräftig

Der Umsatz im dritten Quartal stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 auf 9,45 Mrd. US-Dollar, was auf ein Wachstum von 5 im internationalen Geschäft und von 7 in Nordamerika zurückzuführen ist. Das internationale Umsatzwachstum war breit angelegt und wurde angeführt von einem Anstieg um 13 im Nahen Osten, wo sich die Geschäftstätigkeit trotz Störungen gegen Ende des Quartals weiter erholte. Auch Europa und Afrika, Asien sowie Lateinamerika verzeichneten ein Wachstum gegenüber dem Vorquartal, das in erster Linie auf Offshore-Aktivitäten zurückzuführen war.

In Nordamerika wurde das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal durch starke Aktivitäten im Bereich unkonventioneller Fördermethoden in den USA gestützt, die von einer robusten Nachfrage nach Produktionschemikalien und Lösungen für künstliche Förderhilfen angetrieben wurden. Auch der Bereich Data Center Solutions trug zum Umsatzanstieg gegenüber dem Vorquartal bei.

Die im Juli 2025 übernommenen ChampionX-Geschäftsbereiche trugen im dritten Quartal 2026 956 Millionen US-Dollar zum Umsatz bei, davon 662 Millionen US-Dollar in Nordamerika und 263 Millionen US-Dollar auf den internationalen Märkten. Die Ergebnisse des dritten Quartals 2025 umfassten zwei Monate der Geschäftstätigkeit von ChampionX, die 579 Millionen US-Dollar zum Umsatz beitrugen, davon 387 Millionen US-Dollar in Nordamerika und 171 Millionen US-Dollar auf den internationalen Märkten.

Ohne die Auswirkungen dieser Akquisition stieg der Umsatz im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2 %, da der internationale Umsatz im Wesentlichen unverändert blieb und der Umsatz in Nordamerika im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 zunahm.

Die folgende Tabelle und die Erläuterungen basieren auf einer Pro-forma-Berechnung unter der Annahme, dass ChampionX am 1. Januar 2025 übernommen wurde.

(Angaben in Millionen) Pro forma Drei Monate bis Veränderung Sept. 30,

2026 Jun. 30,

2026 Sept. 30,

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Nordamerika $2,401 $2,244 $2,134 7% 13% Lateinamerika 1,749 1,714 1,507 2% 16% Europa Afrika* 2,437 2,385 2,462 2% -1% Naher Osten Asien 2,807 2,572 3,032 9% -7% Eliminierungen Sonstiges 55 57 94 n/m n/m $9,449 $8,972 $9,229 5% 2% International $6,993 $6,671 $7,001 5% Nordamerika $2,401 $2,244 $2,134 7% 13% *Einschließlich Russland und der Kaspischen Region n/m nicht aussagekräftig

International

Lateinamerika

Der Umsatz in Lateinamerika stieg um 2 gegenüber dem Vorquartal auf 1,75 Mrd. $, was in erster Linie auf höhere Umsätze bei SLB OneSubsea sowie verstärkte Bohrtätigkeit in Guyana und Brasilien zurückzuführen war. Das Wachstum wurde zudem durch höhere Umsätze aus APS-Projekten (Asset Performance Solutions) in Ecuador und eine stärkere Bohrtätigkeit in Argentinien gestützt.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal stiegen die Umsätze um 16 %, was in erster Linie auf intensivere Offshore-Aktivitäten in Brasilien, Guyana und Mexiko zurückzuführen war. Höhere Umsätze aus APS-Projekten in Ecuador trugen ebenfalls zum Anstieg bei, da das Vorjahresquartal von Störungen im Zusammenhang mit Pipelines beeinträchtigt war.

Europa Afrika

Der Umsatz in Europa Afrika stieg um 2 gegenüber dem Vorquartal auf 2,44 Mrd. US-Dollar, was auf höhere Umsätze von SLB OneSubsea in Skandinavien und Angola sowie auf Produktions- und Rückgewinnungsaktivitäten in Nigeria zurückzuführen ist. Diese Zuwächse wurden teilweise durch geringere Umsätze in Libyen und rückläufige Umsätze bei SLB Capturi aufgrund des Erreichens von Projektmeilensteinen ausgeglichen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank der Umsatz um 1 %, was in erster Linie auf geringere Aktivitäten in Nordafrika zurückzuführen ist. Dieser Rückgang wurde teilweise durch ein starkes Wachstum in Nigeria ausgeglichen, das auf höhere Umsätze mit Produktionssystemen sowie verstärkte Aktivitäten in den Bereichen Bewertung, Intervention und Stimulation zurückzuführen war, ebenso wie durch höhere Umsätze in Kasachstan, Aserbaidschan und Turkmenistan.

Naher Osten Asien

Der Umsatz im Nahen Osten und in Asien stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 auf 2,81 Mrd. US-Dollar, getrieben von einem Wachstum von 13 im Nahen Osten und einem Anstieg von 2 in Asien. Auf den Nahen Osten entfielen im dritten Quartal 2026 67 des Umsatzes in dieser Region.

Das Wachstum im Nahen Osten spiegelte die Erholung der Aktivitäten nach den Betriebsstörungen wider, die im vorangegangenen Quartal durch den regionalen Konflikt verursacht worden waren. Die Aktivitäten verbesserten sich im Irak, in Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten, obwohl es in einigen Ländern in den letzten Wochen des Quartals erneut zu Störungen kam.

In Asien wurde das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal durch die anhaltende Stärke der Offshore-Aktivitäten gestützt, insbesondere in Indien, Ostasien und Indonesien.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank der Umsatz um 7 %, was in erster Linie auf einen Rückgang von 12 im Nahen Osten aufgrund konfliktbedingter Störungen zurückzuführen war, der teilweise durch ein starkes Wachstum in ganz Asien, angeführt von den Offshore-Märkten, ausgeglichen wurde.

Nordamerika

Der Umsatz in Nordamerika stieg um 7 gegenüber dem Vorquartal auf 2,40 Mrd. US-Dollar, getrieben durch höhere Umsätze bei Produktionschemikalien, künstlichen Förderanlagen und Ventilen im US-Onshore-Bereich sowie durch einen Anstieg des Umsatzes im Bereich Data Center Solutions um 23 %. Das Wachstum wurde zusätzlich durch verstärkte Bohrtätigkeit in Kanada nach dem Frühjahrsaufbruch im Vorquartal gestützt. Diese Zuwächse wurden teilweise durch geringere Umsätze im Bereich der digitalen Exploration im Golf von Amerika ausgeglichen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz um 13 %, was in erster Linie auf stärkere Aktivitäten im Bereich der unkonventionellen Förderung auf US-amerikanischem Festland sowie auf die anhaltende Dynamik bei den Rechenzentrumslösungen zurückzuführen ist, wo der Umsatz um 76 wuchs.

Ergebnisse des dritten Quartals nach Geschäftsbereichen

Digital

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 30. Sept.

2026 30. Juni

2026 30. Sept.

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz International $523 $526 $500 -1% 5% Nordamerika 168 170 156 -1% 8% Sonstige 2 1 2 n/m n/m $693 $697 $658 -1% 5% Betriebsergebnis vor Steuern $194 $194 $187 4% Betriebsmarge vor Steuern 28.0% 27.8% 28.4% 27 Basisp. -36 Basisp. Bereinigtes EBITDA* $228 $242 $215 -6% 6% Bereinigte EBITDA-Marge* 32.9% 34.7% 32.7% -175 Basisp. 26 Basisp. *Hierbei handelt es sich um Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Einzelheiten finden Sie in der Überleitungsrechnung im Abschnitt "Ergänzende Informationen". n/m nicht aussagekräftig

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 30. Sept.

2026 30. Juni

2026 30. Sept.

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz Platforms Applications $299 $258 $273 16% 10% Digital Operations 163 148 131 10% 24% Digital Exploration 78 126 80 -38% -2% Professional Services 153 165 174 -8% -12% $693 $697 $658 -1% 5% Der digitale Umsatz von ChampionX umfasst 35 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2026, 34 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2026 und 20 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025. n/m nicht aussagekräftig

Der digitale Umsatz von 693 Mio. US-Dollar ging im Vergleich zum Vorquartal um 1 zurück, was in erster Linie auf geringere Umsätze im Bereich "Digital Exploration" zurückzuführen ist, nachdem im Vorquartal in Brasilien und Indonesien starke Umsätze mit Lizenzen für Explorationsdaten und Transfergebühren erzielt worden waren. Dieser Rückgang wurde weitgehend durch höhere Umsätze im Bereich "Platforms Applications" sowie durch anhaltendes Wachstum im Bereich "Digital Operations" ausgeglichen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz um 5 %, getrieben durch anhaltendes Wachstum im Bereich "Digital Operations" und höhere Umsätze im Bereich "Platforms Applications", was teilweise durch geringere Umsätze in den Bereichen "Professional Services" und "Digital Exploration" ausgeglichen wurde.

Der annualisierte wiederkehrende Umsatz (ARR) für den Geschäftsbereich Digital belief sich zum 30. September 2026 auf 1,04 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 13 im Vergleich zum Vorjahr entspricht; zum 30. September 2025 lag dieser Wert bei 926 Millionen US-Dollar.

Die operative Marge vor Steuern im Geschäftsbereich Digital stieg um 28 und damit um 27 Basispunkte (bps) gegenüber dem Vorquartal, was in erster Linie auf eine verbesserte Rentabilität in den Bereichen "Platforms Applications" und "Digital Operations" zurückzuführen ist, die jedoch teilweise durch eine geringere Rentabilität im Bereich "Digital Exploration" aufgrund rückläufiger Umsätze mit Lizenzen für Explorationsdaten und Transfergebühren ausgeglichen wurde.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verringerte sich die operative Marge vor Steuern um 36 Basispunkte, was auf geringere Umsätze mit Lizenzen für Explorationsdaten und Transfergebühren zurückzuführen ist, die teilweise durch eine gesteigerte Rentabilität in den Bereichen "Digital Operations" und "Platforms Applications" ausgeglichen wurden.

Eine Beschreibung der Umsatzkategorien, aus denen sich der Geschäftsbereich "Digital" zusammensetzt, finden Sie unter Frage 10 der ergänzenden Informationen. Umsatz, Betriebsergebnis vor Steuern und bereinigtes EBITDA für den Geschäftsbereich "Digital" für die ersten neun Monate der Jahre 2026 und 2025 sind in Frage 11 aufgeführt. Die Definition von ARR finden Sie unter Frage 12.

Reservoir Performance

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 30. Sept. 2026 30. Juni 2026 30. Sept. 2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz International $1,472 $1,409 $1,536 4% -4% Nordamerika 154 147 143 5% 8% Sonstige 8 3 n/m n/m $1,634 $1,556 $1,682 5% -3% Betriebsergebnis vor Steuern $266 $232 $312 15% -15% Betriebsmarge vor Steuern 16.3% 14.9% 18.5% 140 Basisp. -223 Basisp. Bereinigtes EBITDA* $384 $349 $422 10% -9% Bereinigte EBITDA-Marge* 23.5% 22.4% 25.1% 110 Basisp. -159 Basisp. *Hierbei handelt es sich um Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Einzelheiten finden Sie in der Überleitung im Abschnitt "Ergänzende Informationen". n/m nicht aussagekräftig

Der Umsatz im Bereich "Reservoir Performance" stieg um 5 gegenüber dem Vorquartal auf 1,63 Mrd. $, was auf höhere Umsätze bei Interventions-, Evaluierungs- und Stimulationsdienstleistungen zurückzuführen ist, insbesondere im Nahen Osten. Das Wachstum in Europa und Afrika wurde durch stärkere Offshore-Aktivitäten in Nigeria und Kasachstan getragen, während Lateinamerika von einem zweistelligen Wachstum in Mexiko, Guyana und Brasilien profitierte, das jedoch teilweise durch geringere Aktivitäten im Bereich unkonventioneller Ressourcen in Argentinien ausgeglichen wurde. In Nordamerika stieg der Umsatz aufgrund stärkerer Evaluierungs- und Interventionsdienstleistungen an Land in den USA.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank der Umsatz um 3 %, was die anhaltenden Auswirkungen der konfliktbedingten Störungen im Nahen Osten und geringere Aktivitäten im Bereich unkonventioneller Ressourcen in Argentinien widerspiegelt. Diese Effekte wurden teilweise durch das Wachstum in Nordamerika und stärkere Offshore-Märkte in Europa Afrika sowie Asien ausgeglichen.

Die operative Marge vor Steuern im Geschäftsbereich "Reservoir Performance" stieg um 140 Basispunkte gegenüber dem Vorquartal auf 16 %, was auf eine verbesserte Rentabilität im Nahen Osten zurückzuführen ist, da sich der Betrieb erholte, insbesondere bei den Dienstleistungen in den Bereichen Evaluierung, Stimulation und Intervention. Auch die verstärkte Offshore-Aktivität in Europa und Afrika trug zur Margenausweitung bei.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank die operative Marge vor Steuern um 223 Basispunkte, was in erster Linie auf die geringere Rentabilität im Nahen Osten zurückzuführen ist, wo das Aktivitätsniveau trotz der Erholung gegenüber dem Vorquartal unter dem des Vorjahres blieb. Dieser Rückgang wurde teilweise durch eine verbesserte Rentabilität in Europa und Afrika ausgeglichen, die auf eine stärkere Offshore-Aktivität zurückzuführen war.

Well Construction

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 30. Sept.

2026 30. Juni

2026 30. Sept.

2025 im Vergleich zum Vorquartal im Vergleich zum Vorjahr Umsatz International $2,274 $2,156 $2,371 5% -4% Nordamerika 579 549 527 5% 10% Sonstige 35 37 69 n/m n/m $2,888 $2,742 $2,967 5% -3% Betriebsergebnis vor Steuern $475 $417 $558 14% -15% Betriebsmarge vor Steuern 16.4% 15.2% 18.8% 122 Basisp. -239 Basisp. Bereinigtes EBITDA* $632 $578 $728 9% -13% Bereinigte EBITDA-Marge* 21.9% 21.1% 24.5% 80 Basisp. -266 Basisp. *Hierbei handelt es sich um Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Einzelheiten finden Sie in der Überleitung im Abschnitt "Ergänzende Informationen". n/m nicht aussagekräftig n/m nicht aussagekräftig

Der Umsatz im Bereich Well Construction stieg um 5 gegenüber dem Vorquartal auf 2,89 Mrd. $, was auf eine höhere Bohrtätigkeit im Nahen Osten zurückzuführen ist, angeführt von starken Umsätzen bei Bohrflüssigkeiten und einer verstärkten Tätigkeit im Bereich Bohrmessungen. In Lateinamerika profitierte der Umsatz von einem zweistelligen Wachstum in Argentinien, Guyana und Brasilien, das jedoch teilweise durch eine geringere Aktivität in Mexiko ausgeglichen wurde. In Nordamerika stieg der Umsatz aufgrund einer stärkeren Onshore-Aktivität in den USA und der saisonalen Erholung in Kanada, während Asien weiterhin von einer robusten Offshore-Bohrtätigkeit profitierte.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank der Umsatz um 3 %, was die anhaltenden Auswirkungen der konfliktbedingten Störungen im Nahen Osten widerspiegelt. Dieser Rückgang wurde teilweise durch starke Offshore-Bohraktivitäten in Lateinamerika, Europa und Afrika sowie im Golf von Amerika ausgeglichen.

Die operative Marge vor Steuern im Bereich Well Construction stieg um 122 Basispunkte gegenüber dem Vorquartal auf 16 und wurde in erster Linie durch eine verbesserte Rentabilität im Nahen Osten getrieben, wo sich der Betrieb im Laufe des Quartals erholte.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank die operative Marge vor Steuern um 239 Basispunkte, was auf eine geringere Rentabilität im Nahen Osten zurückzuführen ist, wo das Aktivitätsniveau trotz der Erholung gegenüber dem Vorquartal unter dem Vorjahresniveau blieb.

Production Systems

(Angaben in Millionen) Wie berichtet Drei Monate bis Veränderung 30. Sept.

2026 30. Juni

2026 30. Sept.

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz International $2,642 $2,478 $2,440 7% 8% Nordamerika 1,335 1,259 1,008 6% 32% Sonstige 23 34 26 n/m n/m $4,000 $3,771 $3,474 6% 15% Betriebsergebnis vor Steuern $646 $586 $559 10% 16% Betriebsmarge vor Steuern 16.1% 15.5% 16.1% 60 Basisp. 6 Basisp. Bereinigtes EBITDA* $800 $738 $690 8% 16% Bereinigte EBITDA-Marge 20.0% 19.6% 19.9% 42 Basisp. 14 Basisp. *Hierbei handelt es sich um Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Einzelheiten finden Sie in der Überleitung im Abschnitt "Ergänzende Informationen". n/m nicht aussagekräftig

Der Umsatz im Bereich Production Systems stieg um 6 gegenüber dem Vorquartal auf 4,00 Mrd. $, was auf höhere Umsätze bei Komplettierungslösungen, Produktionschemikalien und künstlicher Förderung im Nahen Osten sowie auf stärkere Umsätze von SLB OneSubsea in Skandinavien und Angola zurückzuführen ist. Zusätzliches Wachstum ergab sich aus vermehrten SLB OneSubsea-Projekten in Lateinamerika und Asien sowie aus stärkeren Umsätzen mit künstlicher Förderung und Produktionschemikalien im US-amerikanischen Onshore-Geschäft.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz um 15 %, was in erster Linie auf den Beitrag der Geschäftsbereiche Produktionschemikalien und künstliche Fördertechnik von ChampionX zurückzuführen ist. Diese Geschäftsbereiche trugen im dritten Quartal 2026 950 Millionen US-Dollar zum Umsatz bei, verglichen mit 575 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025, als die Ergebnisse nur zwei Monate des Betriebs von ChampionX widerspiegelten.

Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Akquisition stieg der Umsatz im Bereich Production Systems im Vergleich zum Vorjahr um 5 %, angetrieben durch ein starkes Wachstum bei SLB OneSubsea, Ventilen und Komplettierungen. Diese Entwicklung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit der internationalen und Offshore-Märkte trotz der mit dem Nahostkonflikt verbundenen Störungen.

Die Betriebsmarge vor Steuern im Bereich Production Systems betrug 16 und stieg damit im Vergleich zum Vorquartal um 60 Basispunkte. Die Margenausweitung wurde durch eine verbesserte Rentabilität bei SLB OneSubsea, künstlicher Förderung, Komplettierungen und Produktionschemikalien vorangetrieben, unterstützt durch die Erholung der Geschäftstätigkeit im Nahen Osten. Auch die verstärkte Offshore-Aktivität in Europa und Afrika, Lateinamerika sowie Asien trug zu dieser Verbesserung bei. Darüber hinaus profitierten die Margen vom wertsteigernden Beitrag der Geschäftsbereiche Produktionschemikalien und künstliche Förderung von ChampionX. Bemerkenswert ist, dass ChampionX im vierten Quartal in Folge eine Steigerung der Betriebsmarge vor Steuern gegenüber dem Vorquartal verzeichnete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum blieb die operative Marge vor Steuern im Wesentlichen unverändert. Die geringere Rentabilität im Nahen Osten wurde durch eine verbesserte Rentabilität in Europa und Afrika, Lateinamerika sowie Asien ausgeglichen, die auf die verstärkte Offshore-Aktivität von SLB OneSubsea zurückzuführen war. Auch die Rentabilität in Nordamerika verbesserte sich, was die starke Leistung der Geschäftsbereiche Produktionschemikalien und künstliche Förderung von ChampionX widerspiegelt.

Die folgende Tabelle und die Erläuterungen basieren auf einer Pro-forma-Berechnung unter der Annahme, dass ChampionX am 1. Januar 2025 übernommen wurde.

(Angaben in Millionen) Pro forma Drei Monate bis Veränderung 30. Sept.

2026 30. Juni

2026 30. Sept.

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz International $2,642 $2,478 $2,527 7% 5% Nordamerika 1,335 1,259 1,211 6% 10% Sonstige 23 34 36 n/m n/m $4,000 $3,771 $3,774 6% 6%

Der Umsatz im Bereich Production Systems stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6 auf 4,00 Mrd. $. Umsatzsteigerungen in Lateinamerika, Europa Afrika, Asien und Nordamerika glichen den Umsatzrückgang im Nahen Osten weitgehend aus.

Alle Sonstigen

Der Bereich "Alle Sonstigen" umfasst APS, Data Center Solutions und SLB Capturi.

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 %, angetrieben durch ein starkes Wachstum bei Data Center Solutions, wo der Umsatz um 23 zunahm. Höhere APS-Umsätze trugen ebenfalls zum Wachstum bei, wurden jedoch teilweise durch geringere Umsätze bei SLB Capturi ausgeglichen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Umsätze um 37 %, was in erster Linie auf einen Anstieg der Umsätze im Bereich Data Center Solutions um 76 zurückzuführen ist. Das Wachstum wurde zusätzlich durch höhere APS-Umsätze gestützt, da der Vorjahreszeitraum von Störungen im Zusammenhang mit der Projektpipeline beeinträchtigt war. Diese Zuwächse wurden teilweise durch geringere Umsätze bei SLB Capturi nach dem Erreichen von Projektmeilensteinen ausgeglichen.

Das Betriebsergebnis vor Steuern ging im Vergleich zum Vorquartal zurück, da Anlaufkosten im Zusammenhang mit neuen Projekten im Bereich Data Center Solutions die Rentabilität beeinträchtigten.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg das Betriebsergebnis vor Steuern, getrieben durch eine höhere Aktivität im Bereich Data Center Solutions und eine verbesserte Rentabilität bei APS-Projekten.

Quartalshighlights

Kernbereich (Core)

Auftragsvergaben

SLB gewinnt weiterhin neue Aufträge, die den Stärken von SLB im Kerngeschäft entsprechen. Zu den bemerkenswerten Höhepunkten zählen die folgenden:

SLB hat von Aramco vier Aufträge für den integrierten Bohrlochbau erhalten, um die Öl- und Gasförderung im gesamten Königreich Saudi-Arabien zu unterstützen. Im Rahmen der Verträge wird SLB die Bohrlochbauleistungen von Anfang bis Ende verwalten und innerhalb der dreijährigen Laufzeit mehr als 450 Bohrlöcher fertigstellen, mit einer optionalen Verlängerung um bis zu zwei Jahre. Das integrierte Bohrlochbau-Modell von SLB vereint alle Aspekte der Bohrlochrealisierung in einem technologiegestützten Betriebsmodell. Es kombiniert digitale Bohr-Workflows mit automatisierten Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Bohren, Bewertung, Flüssigkeiten, Zementierung und Komplettierung, um die Effizienz, Konsistenz und Bohrlochleistung in vielfältigen, groß angelegten Bohrprogrammen zu verbessern.

Das Joint Venture SLB OneSubsea hat von ExxonMobil Moçambique, Limitada, im Namen seiner Partner im Bereich 4 (ENH, CNPC, Eni, KOGAS und XRG) einen Auftrag zur Lieferung von Unterwasser-Förderanlagen für die erste Phase des Offshore-LNG-Projekts Rovuma in Mosambik erhalten. Der Auftragsumfang umfasst die Lieferung von Unterwasser-Bohrkopfbaugruppen, Verteilerblöcken, Versorgungsleitungen und zugehörigen Steuerungssystemen, die für eine effiziente Förderung aus dem Tiefwasserfeld ausgelegt sind. SLB OneSubsea wird die Planung, Beschaffung und Fertigung sowie die Installationsdienstleistungen übernehmen und dabei auf seine Erfahrung bei der Bereitstellung von Unterwassersystemen für komplexe Tiefwassererschließungen weltweit zurückgreifen.

SLB und Equinor haben eine mehrjährige Vereinbarung über fortschrittliche Dienstleistungen zur Lagerstättenstimulation auf dem norwegischen Festlandsockel unterzeichnet, einschließlich einer umfassenden Modernisierung des Bohrlochstimulationsschiffs "MV Island Captain". Die Vereinbarung sichert spezielle Kapazitäten zur Unterstützung der Erschließung von dichten Offshore-Lagerstätten und trägt dazu bei, die Fördermenge aus zukünftigen Bohrlöchern zu maximieren.

SLB hat von Brunei Shell Petroleum (BSP) einen Auftrag zur Unterstützung der Wiederaufnahme der Förderung aus stillgelegten Bohrlöchern in mehreren Offshore-Feldern erhalten. Der Auftragsumfang umfasst die Untergrundbewertung, die Auswahl geeigneter Bohrlöcher, die Planung sowie die Durchführung vor Ort. Projektmanagement, Interventionsdienstleistungen, Überwachung, Messung und maritime Logistik sind in einem einzigen koordinierten Ausführungsmodell integriert, das auf die Unterstützung einer effizienten Wiederaufnahme der Förderung ausgelegt ist.

In Oman hat Petroleum Development Oman SLB einen Fünfjahresvertrag über die Bereitstellung integrierter Fracking-Dienstleistungen im Onshore-Block 6 sowohl in Öl- als auch in Gasfeldern erteilt. Der Auftragsumfang umfasst den Einsatz fortschrittlicher Stimulationsverfahren, Bohrlochinterventionen, Fracking-Automatisierung sowie digitaler Lösungen, die die Produktivität steigern, den Kontakt zum Lagerstättenreservoir verbessern und die Anlagenleistung maximieren sollen.

In Kuwait hat die Kuwait Oil Company (KOC) SLB einen Fünfjahresvertrag über Reservoircharakterisierungstechnologie für spezialisierte Dienstleistungen bei unkonventionellen Lagerstätten erteilt. Der Vertrag sieht den Einsatz von SLBs Ora-Technologie für Tiefen-Transientenmessungen, der autonomen Messplattform OnWave und der Überwachungslösungen Reveal vor, zusammen mit verschiedenen Technologien für den Untergrund, den Transport und digitale Lösungen, um eine fortschrittliche Formationsbewertung in verschiedenen Lagerstätten in Kuwait zu unterstützen.

In Pakistan hat die Oil Gas Development Company (OGDC) SLB einen Dreijahresvertrag für Technologien im Bereich elektrischer Tauchpumpen (ESP) und elektrischer Tauch-Exzenterschneckenpumpen (ESPCP) erteilt; dies ist bereits der dritte ESP-Auftrag in Folge von der OGDC. Durch ihr bestehendes ESP-Programm mit SLB hat die OGDC eine zusätzliche Ölförderung von etwa 11.000 Barrel pro Tag und kumulativ 5,3 Millionen Barrel erzielt. Der neue Vertrag erweitert den Einsatz in den Konzessionsgebieten der OGDC, unterstützt durch das Echtzeit-Überwachungssystem Avalon von SLB zur Optimierung von Leistung und Zuverlässigkeit.

In Australien hat sich GB Energy mit SLB zusammengeschlossen, um ein integriertes Paket aus wichtigen Anlagen zur Gasaufbereitung im Midstream-Bereich und Ventilsystemen für das landesweit erste Projekt zum Bau eines Offshore-Gasspeichers zu liefern. SLB wird wichtige Technologien zur Gasaufbereitung und Durchflussregelung bereitstellen, darunter die Regeneration von Monoethylenglykol in der Förderleitung, die Dehydrierung mit Triethylenglykol, die Entfernung von Quecksilber und H2S, die Sandentfernung sowie manuelle und motorbetriebene Ventile an Land für die Gasaufbereitungsanlage und die Pipeline. Das Projekt unterstützt die langfristige Gasversorgungsstrategie für Südostaustralien, wobei die anfängliche Kapazität voraussichtlich etwa ein Drittel des Gasbedarfs an Spitzentagen in Victoria decken wird. Das Projekt wird die Gasspeicherkapazität in Südostaustralien um mehr als 70 erhöhen und die Energiesicherheit sowie die Netzstabilität in der Region stärken.

Technologische Highlights

Zu den bemerkenswerten Technologieeinführungen und -implementierungen im Quartal zählen die folgenden:

In den Vereinigten Staaten führte SLB für einen großen Betreiber im Permbecken ein sensorbasiertes Programm zur Optimierung der Förderchemie an fast 1.400 Förderbohrlöchern ein, wobei die manuelle Bestandsverwaltung durch Echtzeitüberwachung, Anomalieerkennung mittels maschinellem Lernen und KI-gesteuerte Injektionssteuerung ersetzt wurde. Pumpenüberwachungs- und Tankfüllstandsmessgeräte ermöglichten eine Fernkalibrierung sowie zentralisierte wöchentliche Betriebsüberprüfungen. Das Programm steigerte die zielgenaue Injektionsleistung von 63 auf 92 %, reduzierte die Überbehandlung von 17 auf 3 und vermied in den ersten neun Monaten Nettokosten in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar.

Ebenfalls in den Vereinigten Staaten setzten SLB und CNX die extrem verschleißfesten "Invincible-Trim"-Drosselvorrichtungen in einem der abrasivsten unkonventionellen Gasbecken Nordamerikas ein und verbesserten so die Produktionsverfügbarkeit während einer kritischen Phase der Bohrlochlebensdauer. Die speziell für Umgebungen mit hoher Erosion entwickelte Technologie reduzierte Stillstände und Eingriffe, die bei herkömmlichen Drosselvorrichtungen auftreten, und ermöglichte eine kontinuierliche Produktion auch während der Phase mit der höchsten Erosion. Der Einsatz trug dazu bei, die Produktion zu optimieren, den Wartungsaufwand zu senken und die Wirtschaftlichkeit der Bohrlöcher für CNX zu verbessern, was die Fähigkeit von SLB untermauerte, fortschrittliche Durchflusssteuerungslösungen bereitzustellen, die die Anlagenleistung in anspruchsvollen unkonventionellen Umgebungen steigern.

In Ecuador arbeitete SLB mit einem Onshore-Betreiber zusammen, um den anhaltenden Produktionsrückgang in einem ausgereiften Onshore-Feld durch ein integriertes Förderprogramm umzukehren, das Wasserinjektion, Infill-Bohrungen und das landesweit erste Pilotprojekt zur chemisch unterstützten Ölgewinnung (CEOR) kombinierte. Das Programm, das durch Agora-Edge-KI- und IoT-Lösungen unterstützt wurde, reduzierte die Interventionszeit um 98 %, stellte die Produktion auf einen Spitzenwert von 86.000 Barrel Öl pro Tag wieder her, lieferte das 1,9-Fache der in der Basisprognose veranschlagten Reserven und wird voraussichtlich bis 2035 einen um 7 höheren Förderfaktor ermöglichen.

Vor der brasilianischen Küste führte SLB für einen Tiefsee-Betreiber eine Kampagne zur Unterwasser-Verschließung und Stilllegung von 37 Bohrlöchern durch und schloss dabei durchschnittlich 18 Tage pro Bohrloch ab gegenüber einem Ziel von 22 Tagen und einem Branchen-Benchmark von 33 Tagen. Durch den Einsatz eines integrierten Portfolios digitaler Slickline-Dienstleistungen darunter der über Slickline eingesetzte elektronische Zündkopf eFire-SL, die wiedergewinnbaren Brückenstopfen SIMplus und die permanenten Stopfen SIM in Verbindung mit Coiled-Tubing-Eingriffen reduzierte SLB die Anzahl der Mitarbeiter an Bord um 19 im Vergleich zum Branchenvergleichswert und erzielte pro Bohrloch Kosteneinsparungen in Höhe von 900.000 US-Dollar. Die Kampagne, die über 20 Monate mit mehr als 150 digitalen Slickline-Einsätzen und 130 Coiled-Tubing-Einsätzen durchgeführt wurde, zeigt, wie zweckmäßige Technologien zur Stilllegung von Bohrlöchern sowohl Kosten als auch Durchlaufzeiten in Tiefwasserumgebungen in großem Maßstab reduzieren können.

In Kuwait nutzte SLB präzisen multilateralen Zugang, um den Wasseranteil zu kontrollieren und die Ölförderung für KOC wieder in Gang zu bringen. Bei einer ausgereiften Förderbohrung mit drei Seitenzweigen stieg der Wasseranteil auf etwa 98 an, was die Wirtschaftlichkeit der Bohrung gefährdete. Mithilfe des ExaCT-Zugangssystems einem elektrischen CT-Steuerungssystem für den Bohrlochbereich schuf SLB einen schnellen, wiederholbaren Zugang zu jedem Seitenzweig, identifizierte den dominanten wasserführenden Zweig und führte eine gezielte Wasserabschottungsmaßnahme durch. Die Maßnahme reduzierte den Wasseranteil um etwa 20 %, steigerte die Ölförderung um rund 505 Barrel pro Tag und sparte im Vergleich zu einem herkömmlichen Ansatz schätzungsweise 96 Stunden ein.

In Brunei führten SLB und BSP den ersten Einsatz des "Retina"-Bildgebungssystems am Bohrmeißel in Südostasien erfolgreich durch und lieferten hochauflösende Untergrunddaten, ohne die Bohrleistung zu beeinträchtigen. Dank eines zweckmäßigen Bohrmeißeldesigns und der Integration von "Automated Lithology" erfasste das Retina-System 100 des Bohrintervalls in einem einzigen Durchlauf über zwei Abschnitte hinweg und lieferte dabei detaillierte Bilder der geologischen Merkmale. Der Einsatz zeigt, wie Messungen am Bohrmeißel in hochwertige Bohrlochbilder umgewandelt werden können, um die Formationsauswertung, die Bohrlochplanung und Bohrentscheidungen zu verbessern.

Vor der Küste Malaysias strebte ein Betreiber an, die Fördermenge aus einem dünnen, unterschiedlich geneigten Sandreservoir zu maximieren und gleichzeitig das Bohrrisiko angesichts unterirdischer Unsicherheiten zu minimieren. SLB setzte ein vollständig autonomes Geosteering-System ein, das die intelligente Untergrund-Bohrlösung "Subsurface Advisor", das autonome Geosteering "Neuro" und den hochauflösenden Dienst "GeoSphere HD" zur Reservoirkartierung während des Bohrvorgangs kombinierte. Das System führte vier autonome Kursänderungen mit Entscheidungszyklen von unter 20 Sekunden durch und hielt dabei den Kontakt zum Lagerstättenboden während des gesamten seitlichen Abschnitts innerhalb von 3 Metern zur Lagerstättenbasis aufrecht dies war Asiens erster vollständig autonomer Geosteering-Einsatz.

Digital

SLB setzt digitale Technologien in großem Maßstab ein und arbeitet mit Kunden zusammen, um deren Technologien und Arbeitsabläufe in die Cloud zu migrieren, neue KI-gestützte Funktionen zu nutzen und Erkenntnisse zur Leistungssteigerung zu gewinnen. Zu den wichtigsten Highlights zählen:

SLB hat bekannt gegeben, dass das Chevron Technical Center, ein Geschäftsbereich von Chevron U.S.A. Inc. (Chevron), der 2024 von SLB und TotalEnergies ins Leben gerufenen langfristigen Zusammenarbeit im Bereich digitaler Untergrundtechnologien beigetreten ist. Damit beteiligt sich ein zweiter globaler Betreiber an der gemeinsamen Entwicklung digitaler Technologien der nächsten Generation für das Reservoir-Engineering und die Geowissenschaften. Chevron wird Investitionen, geistiges Eigentum und technisches Fachwissen in die Zusammenarbeit einbringen. Das Unternehmen wird zudem branchenführendes Know-how in den Bereichen Unsicherheitsanalyse, Optimierung und Feldentwicklungsplanung beisteuern, das zur Gestaltung der Roadmap für skalierbare digitale Untergrundtechnologien beitragen wird.

SLB gab eine 15-jährige Vereinbarung mit TotalEnergies über die Nutzung der kohärenten Bohrlochplanungs- und -engineering-Lösung DrillPlan bekannt. Die Vereinbarung wird den Übergang von TotalEnergies zu einer digitalen Planungsumgebung unterstützen und Erkenntnisse aus dem Untergrund mit der Bohrlochplanung und -technik verknüpfen. Gestützt auf die DrillPlan-Lösung von SLB und das Fachwissen beider Unternehmen markiert die Vereinbarung einen bedeutenden Schritt in der digitalen Zusammenarbeit der Unternehmen und spiegelt einen breiteren Wandel in der gesamten Branche wider, da Betreiber zunehmend auf skalierbare, interoperable digitale Plattformen setzen, um die technische Planung und die Ausführung von Bohrarbeiten zu verbessern.

SLB und Eni haben KI-gesteuerte Arbeitsabläufe auf verschiedene Bereiche der Untergrundforschung ausgeweitet und beschleunigen damit Echtzeitprozesse in der Petrophysik und Geomechanik, um mithilfe der lokalen Lumi-Daten- und KI-Plattform von SLB die Effizienz zu steigern.

SLB gab den Start der 3D-Multiclient-Seismikuntersuchung "Amapá" in Zusammenarbeit mit Shearwater GeoServices bekannt. Das Projekt vor der Küste von Amapá am äquatorialen Rand im Norden Brasiliens stellt eine der bedeutendsten Investitionen von SLB in Explorationsdaten am ergiebigen Tiefwasserrand des Atlantiks dar und wird die hochwertige 3D-Seismikabdeckung in einem bisher wenig erkundeten Bereich des Beckens erweitern.

In Angola wurde Azule Energy zu einem der ersten afrikanischen Energieunternehmen, das die Planung und Durchführung einer Bohrung vollständig mit den Lösungen "DrillPlan" und "DrillOps" von SLB realisierte. Der digitale Arbeitsablauf automatisierte 95 der technischen Aufgaben, verkürzte die Planungszeit von 192 auf 31 Stunden und ermöglichte die autonome Bohrung eines 2.000-Meter-Abschnitts ohne unproduktive Zeit sowie eine Steigerung der Nettobohrgeschwindigkeit um 16 im Vergleich zum Branchen-Benchmark.

ADNOC hat sein KI-gestütztes Real-Time Operations Center (RTOC) flächendeckend auf seiner Flotte von mehr als 120 Onshore- und Offshore-Bohranlagen eingeführt, ermöglicht durch die intelligenten Lösungen von SLB für Bohrlochabwicklung und Analysen ("DrillOps"). Die Plattform bündelt Live-Bohrdaten in einer einheitlichen Echtzeitumgebung, die den ADNOC-Teams hilft, die Koordination zu verbessern, Risiken früher zu erkennen und schnellere, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

In Brunei vergab BSP einen Vertrag über On-Premises-Software an SLB und baute damit die bestehende Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen aus. SLB wird BSP Dienstleistungen für den Untergrundbereich und das Ingenieurwesen bereitstellen, darunter Geologie, Geophysik, Petrophysik, Lagerstätteningenieurwesen, Bohrungen und Förderung. Der Vertrag sieht eine integrierte Umgebung für den Untergrundbereich und die Förderung vor, die auf der Untergrundsoftware Petrel und der Bohrlochsoftware Techlog basiert und durch digitale sowie KI-Funktionen erweitert wird. Der Auftrag spiegelt eine erhebliche Erweiterung des Softwareumfangs nach einer wettbewerbsorientierten Bewertung wider und ermöglicht es SLB, Arbeitsabläufe auf einer einheitlichen Plattform zu konsolidieren, die durch gezielte Bereitstellung und technischen Support vor Ort unterstützt wird.

Neue Wachstumshorizonte

SLB engagiert sich in wachstumsstarken Märkten wie dem Bereich Rechenzentrumslösungen durch strategische, innovative Technologien und Partnerschaften, darunter die folgenden:

In Kanada errichtet SLB nach dem kürzlich erfolgten Auftrag von Meta eine Anlage zur Montage und zum Testen kritischer Rechenzentrumsinfrastruktur. Die Anlage, deren Eröffnung für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen ist, wird es SLB ermöglichen, als Lieferpartner von Meta für modulare Offsite-Montage-, Installations- und Inbetriebnahmedienstleistungen zu fungieren.

In der norwegischen Nordsee wurde SLB als strategischer Reservoir-Partner für das CO2-Speicherprojekt Havstjerne von Harbour Energy ausgewählt, ein groß angelegtes Offshore-Projekt, das industrielle Emittenten in ganz Europa bedienen soll. SLB wird Technologie- und Ingenieurdienstleistungen für die Konzept- und FEED-Phasen bereitstellen und dabei einen integrierten Aufgabenbereich koordinieren, der die Analyse der unterirdischen Speicherreservoirs mit der Auslegung der Injektionsbohrlöcher, der Unterwasserinfrastruktur und den Plänen zur Überwachung des gespeicherten CO2 verbindet. Die in Zusammenarbeit mit dem Joint Venture SLB OneSubsea erbrachten Leistungen werden die Erstellung der technischen, kostenbezogenen und terminlichen Grundlagen des Projekts im Vorfeld einer endgültigen Investitionsentscheidung unterstützen.

In Polen hat ORLEN Petrobaltic SLB mit einer mehrjährigen Untergrundstudie zu CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) sowie zu Messung, Überwachung und Verifizierung (MMV) beauftragt. Die Arbeiten werden dazu beitragen, Risiken bei wichtigen Speicher- und Entwicklungsentscheidungen für das Projekt zu minimieren und die CCS-Strategie von ORLEN im Ostseeraum voranzutreiben, wodurch der Aufbau langfristiger CO2-Speicherkapazitäten und die Dekarbonisierung industrieller Emissionen unterstützt werden.

FINANZTABELLEN

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(Angaben in Millionen, außer Beträge je Aktie) Drittes Quartal Neun Monate 2026 2025 2026 2025 Umsatz $9,449 $8,928 $27,142 $25,963 Zinsen und sonstige Erträge 68 78 187 408 Aufwendungen Umsatzkosten(1) 7,883 7,370 22,850 21,185 Forschung und Entwicklung 156 170 491 522 Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen 84 72 265 256 Fusion Integration(1) 55 143 165 226 Umstrukturierung Sonstiges(1) 187 109 187 402 Zinsen 133 142 377 432 Ergebnis vor Steuern(1) $1,019 $1,000 $2,994 $3,348 Steueraufwand(1) 239 226 638 697 Nettoüberschuss(1) $780 $774 $2,356 $2,651 Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Nettoüberschuss(1) 45 35 83 101 SLB(1) zurechenbarer Nettoüberschuss(1) $735 $739 $2,273 $2,550 Verwässertes Ergebnis je Aktie von SLB(1) $0.49 $0.50 $1.51 $1.80 Durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien 1,481 1,471 1,490 1,396 Durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien unter Berücksichtigung der Verwässerung 1,497 1,488 1,506 1,414 In den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen(2) $698 $638 $2,095 $1,911

(1) Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Aufwendungen und Erträge". (2) Umfasst Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, Kosten für Explorationsdaten sowie APS-Investitionen.

Verkürzte Konzernbilanz

(Angaben in Millionen) 30. Sept. 31. Dez. Vermögenswerte 2026 2025 Umlaufvermögen Zahlungsmittel und kurzfristige Finanzanlagen $3,551 $4,212 Forderungen 9,735 8,689 Vorräte 5,517 5,032 Sonstiges Umlaufvermögen 1,694 1,580 20,497 19,513 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen 1,712 1,783 Anlagevermögen 7,707 7,894 Geschäfts- oder Firmenwert 17,263 16,794 Immaterielle Vermögenswerte 4,927 4,988 Sonstige Vermögenswerte 4,094 3,896 $56,200 $54,868 Passiva und Eigenkapital Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie abgegrenzte Verbindlichkeiten $11,955 $11,490 Geschätzte Steuerverbindlichkeiten 695 894 Kurzfristige Kredite und kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten 1,653 1,894 Zu zahlende Dividenden 454 443 14,757 14,721 Langfristige Verbindlichkeiten 11,147 9,742 Sonstige Verbindlichkeiten 3,083 3,114 28,987 27,577 Eigenkapital 27,213 27,291 $56,200 $54,868

Liquidität

Angaben in Millionen) Bestandteile der Liquidität 30. Sept.

2026 30. Juni

2026 30. Sept.

2025 31. Dez.

2025 Zahlungsmittel und kurzfristige Finanzanlagen $3,551 $4,071 $3,585 $4,212 Kurzfristige Verbindlichkeiten und kurzfristiger Anteil der (1,653) (1,658) (1,923) (1,894) Langfristige Verbindlichkeiten (11,147) (11,140) (10,843) (9,742) Nettoverschuldung(1) $(9,249) $(8,727) $(9,181) $(7,424) Nachfolgend sind die Details zu den Veränderungen der Liquidität aufgeführt: Neun Drittes Neun Monate Quartal Monate Zeiträume, die am 30. September endeten 2026 2026 2025 Nettoüberschuss $2,356 $780 $2,651 Nicht zahlungswirksamer Aufwand aus der Abwicklung von Pensionsverpflichtungen 187 187 Abschreibung der Fair-Value-Anpassung bei der Bilanzierung von Lagerbestandsankäufen 66 Gewinn aus dem Verkauf des APS-Projekts (149) Wertminderung einer nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung 121 Abschreibungen und Amortisationen(2) 2,095 698 1,911 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 251 72 257 Veränderungen im Betriebskapital (1,546) (202) (1,273) Sonstiges 13 (25) (100) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit $3,356 $1,510 $3,484 APS-Investitionen (1,287) (485) (1,178) Investitionsausgaben (340) (114) (312) Aktivierte Explorationsdaten (208) (83) (168) Freier Cashflow(3) 1,521 828 1,826 Aktienrückkaufprogramm (1,755) (656) (2,414) Gezahlte Dividenden (1,305) (439) (1,176) Erlöse aus Mitarbeiteraktienprogrammen 347 136 230 Unternehmensakquisitionen und Investitionen, abzüglich erworbener Barmittel und übernommener Schulden (583) (334) (144) Erlöse aus dem Verkauf des APS-Projekts 338 Erlöse aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs ChampionX Drilling Technologies 286 Im Zusammenhang mit der Übernahme von ChampionX übernommene Nettoverschuldung (133) Gezahlte Steuern auf abgewickelte aktienbasierte Vergütungen (netto) (71) (8) (61) Sonstiges (99) (57) (57) Anstieg der Nettoverschuldung vor Auswirkungen von Wechselkursänderungen (1,945) (530) (1,305) Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die Nettoverschuldung 120 8 (471) Anstieg der Nettoverschuldung (1,825) (522) (1,776) Nettoverschuldung zu Beginn der Periode (7,424) (8,727) (7,405) Nettoverschuldung am Ende der Periode $(9,249) $(9,249) $(9,181)

(1) "Nettoverschuldung" entspricht der Bruttoverschuldung abzüglich Barmittel und kurzfristiger Finanzanlagen. Das Management ist der Ansicht, dass die Nettoverschuldung Anlegern und dem Management nützliche Informationen über den Verschuldungsgrad von SLB liefert, da sie Barmittel und Kapitalanlagen berücksichtigt, die zur Rückzahlung von Schulden verwendet werden könnten. Die Nettoverschuldung ist eine nicht nach GAAP definierte Finanzkennzahl, die zusätzlich zur Gesamtverschuldung betrachtet werden sollte und diese weder ersetzt noch ihr überlegen ist. (2) Umfasst Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, Kosten für Explorationsdaten sowie APS-Investitionen. (3) Der "freie Cashflow" entspricht dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionsausgaben, APS-Investitionen und aktivierter Kosten für Explorationsdaten. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass der freie Cashflow eine wichtige Liquiditätskennzahl für das Unternehmen ist und dass er für Investoren und die Unternehmensleitung als Maßstab für die Fähigkeit von SLB, Barmittel zu generieren, nützlich ist. Sobald die geschäftlichen Erfordernisse und Verpflichtungen erfüllt sind, können diese Barmittel zur Reinvestition in das Unternehmen für zukünftiges Wachstum oder zur Ausschüttung an die Aktionäre durch Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe verwendet werden. Der freie Cashflow stellt nicht den verbleibenden Cashflow dar, der für diskretionäre Ausgaben zur Verfügung steht. Der freie Cashflow ist eine Nicht-GAAP-Finanzkennzahl, die zusätzlich zum Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrachtet werden sollte und nicht als Ersatz oder als dieser übergeordnet anzusehen ist.

Aufwendungen und Erträge

Neben den gemäß den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) ermittelten Finanzergebnissen enthält diese Gewinnmitteilung für das dritte Quartal 2026 auch Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen (gemäß der Definition in der Regulation G der SEC) Neben den unter "Liquidität" erörterten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind der SLB-Nettogewinn ohne Aufwendungen und Erträge sowie daraus abgeleitete Kennzahlen (einschließlich des verwässerten Gewinns je Aktie ohne Aufwendungen und Erträge; des effektiven Steuersatzes ohne Aufwendungen und Erträge; des bereinigten EBITDA und der bereinigten EBITDA-Marge) Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass der Ausschluss von Aufwendungen und Erträgen aus diesen Finanzkennzahlen einen nützlichen Einblick in die zugrunde liegenden Geschäftsergebnisse und operativen Trends von SLB bietet und ein Mittel darstellt, um die Geschäftstätigkeit von SLB im Zeitvergleich zu bewerten. Diese Kennzahlen werden von der Unternehmensleitung zudem als Leistungskennzahlen zur Festlegung bestimmter leistungsabhängiger Vergütungen herangezogen. Die vorstehenden Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten zusätzlich zu anderen, gemäß GAAP erstellten Kennzahlen zur finanziellen Leistung betrachtet werden und stellen keinen Ersatz oder eine Überlegenheit gegenüber diesen dar. Im Folgenden wird eine Überleitung bestimmter dieser Nicht-GAAP-Kennzahlen zu den vergleichbaren GAAP-Kennzahlen dargestellt. Eine Überleitung des bereinigten EBITDA zur vergleichbaren GAAP-Kennzahl finden Sie im Abschnitt "Ergänzende Informationen" (Frage 8).

(Angaben in Millionen, außer Beträge pro Aktie) Drittes Quartal 2026 Vor Steuern Steuern Nicht fortgeführte Geschäftsbereiche Netto Verwässert

Gewinn je Aktie SLB zurechenbarer Nettogewinn (GAAP-Basis) $1,019 $239 $45 $735 $0.49 Aufwendungen aus der Abwicklung von Pensionsverpflichtungen(1) 187 187 0.12 Fusion und Integration(2) 55 13 2 40 0.03 SLB zurechenbarer Nettogewinn, ohne Aufwendungen und Erträge $1,261 $252 $47 $962 $0.64 Zweites Quartals 2026 Vor Steuern Steuer Nicht fortgeführte Geschäftsbereiche Netto Verwässert

Gewinn je Aktie SLB zurechenbarer Nettogewinn (GAAP-Basis) $1,019 $204 $29 $786 $0.52 Fusion und Integration(2) 69 19 3 47 0.03 SLB zuzurechnender Nettogewinn, ohne Aufwendungen und Erträge $1,088 $223 $32 $833 $0.55 Drittes Quartal 2025 Vor Steuern Steuer Nicht fortgeführte Geschäftsbereiche Netto Verwässert

Gewinn je Aktie* SLB zurechenbarer Nettogewinn (GAAP-Basis) $1,000 $226 $35 $739 $0.50 Abschreibung der Fair-Value-Anpassung aus der Anschaffungskostenbilanzierung von Vorräten(3) 66 15 51 0.03 Akquisitionsbezogene Beratungshonorare(2) 61 61 0.04 Personalabbau(1) 57 4 53 0.03 Akquisitionsbezogene Leistungen an Arbeitnehmer(2) 54 2 52 0.03 Wertminderung einer nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung(1) 52 4 48 0.03 Sonstige Fusions- und Integrationskosten(2) 28 2 3 23 0.02 SLB zurechenbarer Nettogewinn, ohne Aufwendungen und Erträge $1,318 $253 $38 $1,027 $0.69

(Angaben in Millionen, außer Beträge je Aktie) Neun Monate 2026 Vor Steuern Steuer Nicht fortgeführte

Anteile Netto Verwässert

Gewinn je Aktie SLB zurechenbarer Nettogewinn (nach GAAP) $2,994 $638 $83 $2,273 $1.51 Aufwand aus der Abwicklung von Pensionsverpflichtungen(1) 187 187 0.12 Fusion und Integration(2) 165 40 6 119 0.08 SLB zurechenbarer Nettogewinn, ohne Aufwendungen und Erträge $3,346 $678 $89 $2,579 $1.71 Neun Monate 2025 Vor Steuern Steuer Nicht fortgeführte

Anteile Netto Verwässert

Gewinn je Aktie * SLB zurechenbarer Nettogewinn (nach GAAP) $3,348 $697 $101 $2,550 $1.80 Personalabbau(1) 281 19 262 0.19 Wertminderung einer nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung(1) 121 16 105 0.07 Akquisitionsbezogene Beratungshonorare(2) 80 5 75 0.05 Abschreibung der Fair-Value-Anpassung aus der Anschaffungsbilanzierung von Vorräten(3) 66 15 51 0.04 Akquisitionsbezogene Leistungen an Arbeitnehmer(2) 54 2 52 0.04 Sonstige Fusions- und Integrationskosten(2) 93 12 81 0.06 Gewinn aus dem Verkauf des Palliser-APS-Projekts(4) (149) (4) (145) (0.10) Net income attributable to SLB, excluding charges credits $3,894 $750 $113 $3,031 $2.14

* Summen weichen aufgrund von Rundungen ab (1) In der verkürzten Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung unter "Umstrukturierung und Sonstiges" ausgewiesen. (2) In der verkürzten Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung unter "Fusion und Integration" ausgewiesen. (3) In der verkürzten Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung unter "Umsatzkosten" ausgewiesen. (4) In der verkürzten Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung unter "Zinserträge und sonstige Erträge" ausgewiesen.

Geschäftsbereiche

(Angaben in Millionen) Drittes Quartal 2026 Zweites Quartal 2026 Drittes Quartal 2025 Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Digital $693 $194 $697 $194 $658 $187 Reservoir Performance 1,634 266 1,556 232 1,682 312 Well Construction 2,888 475 2,742 417 2,967 558 Production Systems 4,000 646 3,771 586 3,474 559 Alle anderen 544 136 505 142 397 96 Eliminierungen Sonstiges (310) (141) (299) (167) (250) (86) Segmentbetriebsergebnis vor Steuern 1,576 1,404 1,626 Konzern und sonstige (204) (211) (203) Zinserträge(1) 22 23 37 Zinsaufwendungen(1) (133) (128) (142) Aufwendungen und Erträge(2) (242) (69) (318) $9,449 $1,019 $8,972 $1,019 $8,928 $1,000

(Angaben in Millionen) Neun Monate bis 30. Sept. 2026 30. Sept. 2025 Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Digital $2,030 $522 $1,836 $465 Reservoir Performance 4,783 754 5,072 908 Well Construction 8,427 1,315 8,908 1,698 Production Systems 11,278 1,728 9,247 1,520 Alle anderen 1,492 391 1,542 414 Eliminierungen Sonstige (868) (409) (642) (239) Segmentbetriebsergebnis vor Steuern 4,301 4,766 Konzern und Sonstiges (643) (550) Zinserträge(1) 65 103 Zinsaufwendungen(1) (377) (425) Aufwendungen und Erträge(2) (352) (546) $27,142 $2,994 $25,963 $3,348

(Angaben in Millionen) Drittes Quartal 2026 Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Abschreibungen und

Amortisationen (3) Nettozins-

aufwand

(-ertrag)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) Digital $693 $194 $34 $228 Reservoir Performance 1,634 266 118 384 Well Construction 2,888 475 157 632 Production Systems 4,000 646 154 800 Alle anderen 544 136 90 226 Eliminierungen Sonstige (310) (141) 73 (3) (71) Segmentbetriebsergebnis vor Steuern 1,576 Konzern und Sonstige (204) 72 (132) Zinserträge(1) 22 Zinsaufwendungen(1) (133) Aufwendungen und Erträge(2) (242) $9,449 $1,019 $698 $(3) $2,067

(Angaben in Millionen) Zweites Quartals 2026 Umsatz Ergebnis

vor

Steuerun Abschreibungen und

Amortisierungen(3) Nettozins-

erträge

(aufwendungen)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) Digital $697 $194 $48 $242 Reservoir Performance 1,556 232 118 (1) 349 Well Construction 2,742 417 161 578 Production Systems 3,771 586 152 738 Alle anderen 505 142 85 227 Eliminierungen Sonstige (299) (167) 71 (5) (101) Segmentbetriebsergebnis vor Steuern 1,404 Konzern und Sonstiges (211) 77 (134) Zinserträge(1) 23 Zinsaufwendungen(1) (128) Aufwendungen und Erträge(2) (69) $8,972 $1,019 $712 $(6) $1,899

(Angaben in Millionen) Drittes Quartal 2025 Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Abschreibungen und

Amortisationen(3) Nettozins-

aufwendungen

(erträge)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) Digital $658 $187 $28 $215 Reservoir Performance 1,682 312 110 422 Well Construction 2,967 558 170 728 Production Systems 3,474 559 131 690 Alle anderen 397 96 62 158 Eliminierungen Sonstige (250) (86) 73 (13) Segmentbetriebsergebnis vor Steuern 1,626 Konzern und Sonstiges (203) 64 (139) Zinserträge(1) 37 Zinsaufwendungen (1) (142) Aufwendungen und Erträge(2) (318) $8,928 $1,000 $638 $0 $2,061

(Angaben in Millionen) Neun Monate 2026 Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Abschreibungen und

Amortisationen(3) Nettozins-

aufwendungen

(erträge)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) Digital $2,030 $522 $115 $637 Reservoir Performance 4,783 754 348 1,102 Well Construction 8,427 1,315 479 (1) 1,793 Production Systems 11,278 1,728 458 2,186 Alle anderen 1,492 391 258 649 Eliminierungen Sonstige (868) (409) 215 (13) (207) Segmentbetriebsergebnis vor Steuern 4,301 Konzern und Sonstiges (643) 222 (421) Zinserträge(1) 65 Zinsaufwendungen(1) (377) Aufwendungen und Erträge(2) (352) $27,142 $2,994 $2,095 $(14) $5,739

(Angaben in Millionen) Neun Monate 2025 Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Abschreibungen und

Amortisationen(3) Nettozins-

aufwendungen

(erträge)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) Digital $1,836 $465 $117 $582 Reservoir Performance 5,072 908 321 (1) 1,228 Well Construction 8,908 1,698 502 2,200 Production Systems 9,247 1,520 312 1 1,833 Alle anderen 1,542 414 290 5 709 Eliminierungen Sonstige (642) (239) 215 1 (23) Segmentbetriebsergebnis vor Steuern 4,766 Konzern und Sonstiges (550) 154 (396) Zinserträge(1) 103 Zinsaufwendungen (1) (425) Aufwendungen und Erträge(2) (546) $25,963 $3,348 $1,911 $6 $6,133

(1) Ohne Beträge, die in den Segmentergebnissen enthalten sind. (2) Einzelheiten siehe Abschnitt "Aufwendungen und Erträge". (3) Umfasst Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Kosten für APS und Explorationsdaten. (4) Ohne auf Konzernebene erfasste Zinserträge und Zinsaufwendungen. (5) Das bereinigte EBITDA entspricht dem Ergebnis vor Steuern ohne Abschreibungen, Zinserträge, Zinsaufwendungen sowie Aufwendungen und Erträge.

Ergänzende Informationen

Häufig gestellte Fragen

1) Wie lautet die Prognose für die Kapitalinvestitionen für das Gesamtjahr 2026? Die Kapitalinvestitionen (bestehend aus Capex, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investitionen) für das Gesamtjahr 2026 werden weiterhin auf etwa 2,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Kapitalinvestitionen für das Gesamtjahr 2025 beliefen sich auf 2,4 Milliarden US-Dollar. 2) Wie hoch waren der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und der freie Cashflow im dritten Quartal 2026? Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im dritten Quartal 2026 auf 1,51 Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow auf 828 Millionen US-Dollar. 3) Was war im Posten "Zinserträge und sonstige Erträge" für das dritte Quartal 2026 enthalten? Der Posten "Zinserträge und sonstige Erträge" belief sich im dritten Quartal 2026 auf 68 Millionen US-Dollar. Dieser setzte sich aus Zinserträgen in Höhe von 25 Millionen US-Dollar und Erträgen aus Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden, in Höhe von 43 Millionen US-Dollar zusammen. 4) Wie haben sich die Zinserträge und Zinsaufwendungen im dritten Quartal 2026 entwickelt? Die Zinserträge in Höhe von 25 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal 2026 gingen im Vergleich zum Vorquartal um 4 Millionen US-Dollar zurück. Die Zinsaufwendungen in Höhe von 133 Millionen US-Dollar stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 5 Millionen US-Dollar. 5) Wie hoch war der effektive Steuersatz (ETR) für das dritte Quartal 2026? Der gemäß GAAP berechnete ETR für das dritte Quartal 2026 betrug 23,5 gegenüber 20,0 im zweiten Quartal 2026. Ohne Berücksichtigung von Aufwendungen und Erträgen betrug der ETR für das dritte Quartal 2026 20,0 gegenüber 20,5 im zweiten Quartal 2026. 6) Wie viele Stammaktien waren zum 30. September 2026 im Umlauf, und wie hat sich diese Zahl gegenüber dem Ende des Vorquartals verändert? Zum 30. September 2026 waren 1,476 Milliarden Stammaktien im Umlauf, zum 30. Juni 2026 waren es 1,484 Milliarden.

(Angaben in Millionen) Im Umlauf befindliche Aktien zum 30. Juni 2026 1,484 Im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufprogramms ausgegebene Aktien 4 Unsperrung von gebundenen Aktien 1 Aktienrückkaufprogramm (13) Im Umlauf befindliche Aktien zum 30. September 1,476

7) Wie hoch war die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien im dritten Quartal 2026 und im zweiten Quartal 2026? Inwiefern stimmt dies mit der durchschnittlichen Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien (unter Berücksichtigung von Verwässerungseffekten) überein, die bei der Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie zugrunde gelegt wurde? Die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien betrug im dritten Quartal 2026 1,481 Milliarden und im zweiten Quartal 2026 1,490 Milliarden. Nachfolgend ist eine Überleitung der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien zur durchschnittlichen Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien unter Berücksichtigung von Verwässerung dargestellt, die bei der Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie verwendet wurde.

(Angaben in Millionen) Drittes Quartal

2026 Viertes Quartal

2026 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien 1,481 1,490 Noch nicht freigegebene Aktien mit Sperrfrist 15 15 Angenommene Ausübung von Aktienoptionen 1 1 Durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien unter Berücksichtigung von Verwässerungseffekten 1,497 1,506

8) Wie hoch waren das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge von SLB im dritten Quartal 2026, im zweiten Quartal 2026, im dritten Quartal 2025, in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 und in den ersten neun Monaten des Jahres 2025? Das bereinigte EBITDA von SLB betrug im dritten Quartal 2026 2,067 Milliarden US-Dollar, im zweiten Quartal 2026 1,899 Milliarden US-Dollar und im dritten Quartal 2025 2,061 Milliarden US-Dollar. Die bereinigte EBITDA-Marge von SLB betrug im dritten Quartal 2026 21,9 %, im zweiten Quartal 2026 21,2 und im dritten Quartal 2025 23,1 und wurde wie folgt berechnet:

(Angaben in Millionen) Drittes Quartal

2026 Zweites Quartal

2026 Drittes Quartal

2025 SLB zurechenbarer Nettoüberschuss $735 $786 $739 Nicht beherrschenden Anteilen zurechenbarer Nettoüberschuss 45 29 35 Steueraufwand 239 204 226 Ergebnis vor Steuern $1,019 $1,019 $1,000 Aufwendungen Erträge 242 69 318 Abschreibungen und Amortisation 698 712 638 Zinsaufwendungen 133 128 142 Zinserträge (25) (29) (37) Bereinigtes EBITDA $2,067 $1,899 $2,061 Umsatz $9,449 $8,972 $8,928 Bereinigte EBITDA-Marge 21.9% 21.2% 23.1%

Das bereinigte EBITDA von SLB belief sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 auf 5,739 Mrd. und in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 auf 6,133 Mrd. $. Die bereinigte EBITDA-Marge von SLB betrug in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 21,1 und in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 23,6 und wurde wie folgt berechnet:

(Angaben in Millionen) Neun Monate

2026 Neun Monate

2025 Veränderung SLB zurechenbarer Nettoüberschuss $2,273 $2,550 Nicht beherrschenden Anteilen zurechenbarer Nettoüberschuss 83 101 Steueraufwand 638 697 Ergebnis vor Steuern $2,994 $3,348 Aufwendungen Erträge 352 546 Abschreibungen und Amortisation 2,095 1,911 Zinsaufwendungen 377 432 Zinserträge (79) (104) Bereinigtes EBITDA $5,739 $6,133 -6% Umsatz $27,142 25,963 5% Bereinigte EBITDA-Marge 21.1% 23.6% -248 bps

9) Wie setzten sich die Abschreibungen und Amortisationen für das dritte Quartal 2026, das zweite Quartal 2026, das dritte Quartal 2025, die ersten neun Monate des Jahres 2026 und die ersten neun Monate des Jahres 2025 zusammen? Die Bestandteile der Abschreibungen für das dritte Quartal 2026, das zweite Quartal 2026 und das dritte Quartal 2025 stellten sich wie folgt dar:

(Angaben in Millionen) Drittes Quartal

2026 Zweites Quartal

2026 Drittes Quartal

2025 Abschreibungen auf Sachanlagen $468 $473 $453 453 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 113 111 101 Abschreibungen auf APS-Beteiligungen 88 83 60 Abschreibungen auf aktivierte Explorationsdaten 29 45 24 $698 $712 $638

Die Bestandteile der Abschreibungs- und Amortisationsaufwendungen für die ersten neun Monate des Jahres 2026 und die ersten neun Monate des Jahres 2025 stellten sich wie folgt dar: (Angaben in Millionen) Neun Monate

2026 Neun Monate

2025 Abschreibungen auf Sachanlagen $1,405 $1,258 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte $334 $265 Abschreibungen auf APS-Investitionen $253 $285 Abschreibungen auf aktivierte Explorationsdatenkosten $103 $103 $2,095 $1,911

10) Welche Umsatzkategorien gibt es im Geschäftsbereich "Digital", die Lösungen für die Kunden von SLB bieten? Im Geschäftsbereich Digital werden Umsätze mit vier zentralen Lösungen erzielt: "Platforms Applications", "Digital Operations", "Digital Exploration" und "Professional Services". Platforms Applications umfasst die Cloud-Technologien von SLB wie die Plattformen Delfi und Lumi sowie eine Reihe spezialisierter, branchenspezifischer Anwendungen wie Petrel und Techlog, die als SaaS-Abonnement oder als unbefristete Lizenzen angeboten werden. Diese Plattformen und Anwendungen automatisieren komplexe Modelle, um die Auswirkungen von Reservoirentwicklungsplänen zu simulieren und unterstützen bei der Planung wichtiger Vorgänge wie Bohr-, Komplettierungs- und Förderkonzepte. Darüber hinaus erschließen sie Daten und nutzen KI sowie maschinelles Lernen, um Zykluszeiten zu verkürzen und die Effizienz von Arbeitsabläufen zu verbessern, sodass Kunden bessere und schnellere Entscheidungen treffen können, um die Wirtschaftlichkeit ihrer Projekte und die Reservoirleistung zu steigern. Die Umsätze sind wiederkehrend (mit Ausnahme einmaliger Lizenzverkäufe) und stützen sich auf eine solide ARR-Basis aus einer weltweit installierten Kundenbasis, ergänzt durch die Einführung neuer cloudbasierter Funktionen und IoT-fähiger Lösungen durch die Kunden. Diese Kategorie weist erstklassige Kundenbindungsraten und eine geringe Abwanderungsrate auf. Digital Operations vereint die einzigartigen Stärken der Ölfelddienstleistungen von SLB mit fortschrittlichen digitalen Technologien, um zuverlässigere, effizientere und autonomere Feldbetriebe zu ermöglichen. Durch die Integration vernetzter Lösungen mit den digitalen Service-Delivery-Centern von Performance Live profitieren Kunden von Echtzeitüberwachung, Entscheidungsfindung aus der Ferne und automatisierter Ausführung über ihre gesamten Arbeitsabläufe hinweg von der autonomen Bohrung bis hin zu automatisierten Bohrlochinterventionen -, während gleichzeitig Kosten gesenkt und die Wirtschaftlichkeit der Projekte verbessert werden. Die Umsätze werden mit demselben Kundenstamm wie die Kerngeschäftsbereiche erzielt und sind daher wiederholbar. Zudem ist ein Teil der Umsätze wiederkehrender Natur. Um den Kerngeschäftsbereichen Well Construction, Reservoir Performance und Production Systems sowie dem Geschäftsbereich Digital Anreize zur Entwicklung und Förderung dieser Kategorie zu bieten, werden die daraus resultierenden Umsätze sowohl im jeweiligen Kerngeschäftsbereich als auch im Geschäftsbereich Digital erfasst. Dieser Effekt wird bei der Konsolidierung eliminiert. Digital Exploration steht für das Explorationsdatengeschäft von SLB. Die Explorationsdatenbibliothek ist eine differenzierte Sammlung von seismischen Vermessungen und anderen Untergrunddaten, auf die sich Kunden stützen, um fundiertere Explorations- und Erschließungsentscheidungen zu treffen. Diese lizenzierten Datensätze unterstützen zudem die Planung und Überwachung von Kohlenstoffspeichern. Die Bibliothek deckt weltweit wichtige Explorations- und Förderbecken ab, und die Datensätze werden aktualisiert und neu verarbeitet, um von den neuesten Bildgebungsalgorithmen und KI-Technologien zu profitieren, die durch leistungsstarkes Cloud-Computing ermöglicht werden. Umsätze werden durch einmalige, nicht übertragbare Lizenzverkäufe erzielt und sind daher einmaliger Natur. Professional Services umfasst Beratungs- und sonstige Dienstleistungen, die zur Unterstützung der digitalen Transformation der Kunden erforderlich sind. Zu diesen Dienstleistungen gehören die Unterstützung beim Übergang von lokalen zu cloudbasierten digitalen Lösungen, Datenbereinigung und -migration, Workflow-Automatisierung einschließlich der Bereitstellung von Workflow-Lösungen, die innerhalb des globalen Netzwerks der "Innovation Factori"-Arbeitsbereiche von SLB entwickelt wurden sowie Schulungen, um die digitale Transformation der Kunden weiter voranzutreiben. Die Umsätze in dieser Kategorie sind weitgehend projektbezogen, und wiederkehrende Aufträge mit denselben Kunden sind üblich. Diese Dienstleistungen generieren Pull-Through-Chancen in anderen digitalen Umsatzströmen. 11) Wie hoch waren die Umsätze in den einzelnen Kategorien des Geschäftsbereichs Digital in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 und in den ersten neun Monaten des Jahres 2025? Wie hoch sind das Betriebsergebnis vor Steuern und das bereinigte EBITDA der Digital Division für diese Zeiträume? Die Umsätze, das Betriebsergebnis vor Steuern und das bereinigte EBITDA von Digital in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 und in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 sind im Folgenden aufgeführt:

(Angaben in Millionen) Neun Monate bis Veränderung 30. Sept.

2026 30. Sept.

2025 im Jahresvergleich Umsatz Platforms Applications $797 $774 3% Digital Operations 454 302 50% Digital Exploration 306 253 21% Professional Services 474 507 -7% $2,030 $1,836 11% Betriebsergebnis vor Steuern $522 $465 12% Betriebsmarge vor Steuern 25.7% 25.3% 41 Basisp. Bereinigtes EBITDA $637 $582 10% Bereinigte EBITDA-Marge 31.4% 31.7% -31 Basisp.

12) Wie lautet die Definition von ARR im Geschäftsbereich Digital und wie hoch war der ARR zum 30. September 2026, zum 30. Juni 2026 und zum 30. September 2025? Der ARR stellt den Jahreswert der wiederkehrenden Abonnement- und Wartungsumsätze aus dem Bereich Platforms Applications sowie den wiederkehrenden Anteil des Bereichs Digital Operations dar und dient als Maßstab für die vorhersehbaren Umsätze in den nächsten 12 Monaten. Er wird auf Basis der Umsätze der letzten zwölf Monate berechnet und schließt einmalige Lizenzverkäufe sowie variable Nutzungsgebühren aus. Der ARR belief sich zum 30. September 2026 auf 1,04 Milliarden US-Dollar, zum 30. Juni 2026 auf 1,04 Milliarden US-Dollar und zum 30. September 2025 auf 926 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 13 gegenüber dem Vorjahr entspricht. 13) Was ist der Geschäftsbereich Data Center Solutions und wo wird er ausgewiesen? Der Geschäftsbereich Data Center Solutions entwickelt und fertigt kritische Infrastrukturkomponenten wie modulare Rechenzentrumsgehäuse, Kühlsysteme und andere Hardware für Hyperscaler und Unternehmen. Durch den Einsatz einer skalierbaren, standardisierten Produktion mit kurzen Vorlaufzeiten und einer strengen Qualitätssicherung bietet SLB konfigurierbare Lösungen, die Kosteneffizienz, Zuverlässigkeit und Individualisierung in Einklang bringen, um der steigenden Nachfrage nach Rechenzentren gerecht zu werden. Der durch KI getriebene Datenbedarf treibt das rasante Wachstum voran, und dieser Geschäftsbereich wird in Zukunft einen wesentlichen und bedeutenden Beitrag zum Portfolio von SLB leisten. Dieser Geschäftsbereich wird in der Kategorie "Alle sonstigen" ausgewiesen. 14) Wie hoch war der Umsatz im Geschäftsbereich Data Center Solutions im dritten Quartal 2026, im zweiten Quartal 2026, im dritten Quartal 2025, in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 und in den ersten neun Monaten des Jahres 2025? Der Umsatz im Bereich Data Center Solutions belief sich im dritten Quartal 2026 auf 230 Millionen US-Dollar, im zweiten Quartal 2026 auf 186 Millionen US-Dollar und im dritten Quartal 2025 auf 131 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 23 gegenüber dem Vorquartal und von 76 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz im Bereich Data Center Solutions belief sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 auf 557 Millionen US-Dollar und in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 auf 331 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 68 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. 15) Aus welchen Geschäftsbereichen besteht das Kerngeschäft von SLB und wie hoch waren deren Umsatz und Betriebsergebnis vor Steuern im dritten Quartal 2026, im zweiten Quartal 2026 und im dritten Quartal 2025? Das Kerngeschäft von SLB umfasst die Geschäftsbereiche Reservoir Performance, Well Construction und Production Systems. Der Umsatz und das Betriebsergebnis vor Steuern des Kerngeschäfts von SLB für das dritte Quartal 2026, das zweite Quartal 2026 und das dritte Quartal 2025 lassen sich wie folgt berechnen:

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 30. Sept.

2026 30. Juni

2026 30. Sept.

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz Reservoir Performance $1,634 $1,556 $1,682 Well Construction 2,888 2,742 2,967 Production Systems 4,000 3,771 3,474 $8,522 $8,069 $8,123 6% 5% Betriebsergebnis vor Steuern Reservoir Performance $266 $232 $312 Well Construction 475 417 558 Production Systems 646 586 559 $1,387 $1,235 $1,429 12% -3% Betriebsmarge vor Steuern Reservoir Performance 16.3% 14.9% 18.5% Well Construction 16.4% 15.2% 18.8% Production Systems 16.1% 15.5% 16.1% 16.3% 15.3% 17.6% 97 bps -132 bps Die Ergebnisse des dritten Quartals 2026 spiegeln die Geschäftstätigkeit von ChampionX wider, das 970 Millionen US-Dollar zum Umsatz des Kerngeschäfts von SLB beitrug. Ohne die Auswirkungen dieser Übernahme blieb der Umsatz im Kerngeschäft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im Wesentlichen unverändert.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiger Technologiekonzern, der seit 100 Jahren die Innovation im Energiesektor vorantreibt. Er ist in mehr als 100 Ländern präsent und die Mitarbeiter kommen aus fast doppelt so vielen Ländern. Die Mission des Unternehmens sind die Innovation von Öl und Gas, Digitalisierung in großem Umfang, Dekarbonisierung der Industrie sowie die Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die den Energiewandel fördern. Mehr Informationen finden Sie unter: slb.com.

Informationen zur Konferenzschaltung

SLB wird am Freitag, dem 23. Oktober 2026, eine Telefonkonferenz abhalten, um die Pressemitteilung zum Geschäftsergebnis und den Geschäftsausblick zu erörtern. Die Konferenz beginnt um 9:30 Uhr US-Ostküstenzeit. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, die öffentlich zugänglich ist, wenden Sie sich bitte etwa 10 Minuten vor dem geplanten Beginn der Konferenz an den Konferenzbetreiber unter der Nummer +1 (800) 715-9871 innerhalb Nordamerikas bzw. +1 (646) 307-1963 außerhalb Nordamerikas und geben Sie den Zugangscode 3440360 an. Nach Abschluss der Telefonkonferenz steht bis zum 30. Oktober 2026 eine Audioaufzeichnung zur Verfügung, die unter der Nummer +1 (800) 770-2030 innerhalb Nordamerikas bzw. unter +1 (609) 800-9909 außerhalb Nordamerikas und unter Angabe des Zugangscodes 3440360 abgerufen werden kann. Die Telefonkonferenz wird gleichzeitig unter https://events.q4inc.com/attendee/293449855 als Webcast übertragen, der ausschließlich zum Zuhören bestimmt ist. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird ebenfalls bis zum 30. Oktober 2026 auf derselben Website verfügbar sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung zum Ergebnis des dritten Quartals 2026 sowie andere von uns abgegebene Aussagen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, wozu alle Aussagen gehören, die keine historischen Fakten darstellen. Solche Aussagen enthalten häufig Wörter wie "erwarten", "könnte", "kann", "glauben", "vorhersagen", "planen", "potenziell", "prognostiziert", "Prognosen", "Vorläufer", "Vorhersage", "Ausblick", "Erwartungen", "schätzen", "beabsichtigen", "voraussehen", "Ambition", "Ziel", "vorgesehen", "geplant", "meinen", "sollten", "würden", "werden", "sehen", "wahrscheinlich" und andere ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Sachverhalte, die in unterschiedlichem Maße ungewiss sind, wie beispielsweise Aussagen zu unseren Finanz- und Leistungszielen sowie andere Prognosen oder Erwartungen, die sich auf unsere Geschäftsaussichten beziehen oder von diesen abhängen; das Wachstum von SLB insgesamt und für jeden seiner Geschäftsbereiche (sowie für bestimmte Geschäftsfelder, geografische Regionen oder Technologien innerhalb jedes Geschäftsbereichs); die Vorteile der Übernahme von ChampionX, einschließlich der Fähigkeit von SLB, das ChampionX-Geschäft erfolgreich zu integrieren und die erwarteten Synergien sowie die Wertschöpfung aus der Übernahme zu erzielen; die Vorteile der geplanten Transaktion zwischen SLB und Kelvion sowie der voraussichtliche Zeitplan für diese Transaktion; die Nachfrage nach Öl und Erdgas sowie das Produktionswachstum; die Öl- und Erdgaspreise; Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich der Energiewende und des globalen Klimawandels; Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien; Investitionsausgaben von SLB und der Öl- und Gasindustrie; unsere Geschäftsstrategien, einschließlich der Digitalisierungsstrategie und der "Fit-for-Basin"-Strategie, sowie die Strategien unserer Kunden; unsere Pläne zur Kapitalallokation, einschließlich Dividendenpläne und Aktienrückkaufprogramme; unsere APS-Projekte, Joint Ventures und sonstigen Allianzen; die Auswirkungen der anhaltenden oder eskalierenden Konflikte auf die globale Energieversorgung; den Zugang zu Rohstoffen; die künftigen globalen wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen; die künftige Liquidität, einschließlich des freien Cashflows; sowie die künftigen Geschäftsergebnisse, wie z. B. das Margenniveau. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf sich ändernde globale wirtschaftliche und geopolitische Rahmenbedingungen; Veränderungen bei den Explorations- und Förderausgaben unserer Kunden sowie Veränderungen im Umfang der Öl- und Erdgasexploration und -erschließung; die Geschäftsergebnisse und die Finanzlage unserer Kunden und Lieferanten; die Unfähigkeit, unsere Finanz- und Leistungsziele sowie andere Prognosen und Erwartungen zu erreichen; die Unfähigkeit, unsere Ziele zur Netto-Null-Kohlenstoffemission oder unsere Zwischenziele zur Emissionsreduzierung zu erreichen; allgemeine wirtschaftliche, geopolitische und geschäftliche Rahmenbedingungen in wichtigen Regionen der Welt; Währungsrisiken; Inflation; Änderungen der Geldpolitik durch Regierungen; Zölle; Preisdruck; Wetter- und saisonale Faktoren; ungünstige Auswirkungen von Gesundheitspandemien; Verfügbarkeit und Kosten von Rohstoffen; betriebliche Anpassungen, Verzögerungen oder Stornierungen; Herausforderungen in unserer Lieferkette; Produktionsrückgänge; das Ausmaß künftiger Aufwendungen; die Unfähigkeit, Effizienzgewinne und andere beabsichtigte Vorteile aus unseren Geschäftsstrategien und -initiativen, wie beispielsweise im Bereich Digitalisierung oder neue Energien, sowie aus unseren Kostensenkungsstrategien zu realisieren; Änderungen staatlicher Vorschriften und regulatorischer Anforderungen, einschließlich solcher im Zusammenhang mit der Offshore-Öl- und Gasförderung, radioaktiven Quellen, Sprengstoffen, Chemikalien und klimabezogenen Initiativen; die Unfähigkeit der Technologie, neuen Herausforderungen bei der Exploration gerecht zu werden; die Wettbewerbsfähigkeit alternativer Energiequellen oder Produktersatzstoffe; die Bedingungen und der Zeitplan der geplanten Transaktion zwischen SLB und Kelvion; die Fähigkeit von SLB und Kelvion, das Geschäft erfolgreich zu integrieren und die erwarteten Synergien sowie die Wertschöpfung aus der geplanten Transaktion zu erzielen; die Fähigkeit, behördliche Genehmigungen zu den erwarteten Bedingungen vollständig oder rechtzeitig zu erhalten; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die in dieser Pressemitteilung und unseren jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht oder dieser vorgelegt wurden, ausführlich beschrieben sind.

Sollten eines oder mehrere dieser oder anderer Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder sich die Folgen einer solchen Entwicklung ändern) oder sollten sich unsere zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Zukunftsgerichtete und sonstige Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich unserer ökologischen, sozialen und sonstigen Nachhaltigkeitspläne und -ziele sind kein Hinweis darauf, dass diese Aussagen für Anleger notwendigerweise wesentlich sind oder in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen offengelegt werden müssen. Darüber hinaus können historische, aktuelle und zukunftsgerichtete Aussagen zu Umwelt-, Sozial- und Nachhaltigkeitsaspekten auf Standards zur Fortschrittsmessung beruhen, die sich noch in der Entwicklung befinden, auf internen Kontrollen und Prozessen, die sich ständig weiterentwickeln, sowie auf Annahmen, die in Zukunft Änderungen unterliegen können. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und SLB lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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