Wie bereits in der jüngsten Goldminen-Optionsmarkt-Analyse dargelegt, durchläuft der Edelmetallsektor derzeit eine markttechnisch zwingende Korrektur. Während zweistellige Kursrückgänge bei Minen-Aktien im breiten Markt oft als fundamentale Schwäche fehlinterpretiert werden, belegt die Optionsmarkt-Analyse ein anderes Bild. Mitte August wurden die drei fundamentalen Favoriten des Analysten Hannes Zipfel - Agnico Eagle (AEM), Kinross Gold (KGC) und Pan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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