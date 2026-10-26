Der Montag brachte bei den deutschen Nebenwerten nur wenige große Unternehmensmeldungen. Am Nachmittag sorgte Fraport mit vorläufigen Quartalszahlen über den Erwartungen für Aufmerksamkeit, Logwin hatte schon vor Handelsbeginn seine Jahresziele angehoben. Mutares meldete einen Verkauf aus dem Portfolio. Bei flatexDEGIRO und der Deutschen Pfandbriefbank gaben Analystenstimmen den Ton an, mit gegensätzlichen Folgen für die Kurse. Fraport übertrifft im dritten Quartal die Schätzungen: Fraport (ISIN: DE0005773303) hat am Montagnachmittag per Ad-hoc-Mitteilung vorläufige Zahlen für das dritte Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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