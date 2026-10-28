Der Mittwoch, 28. Oktober, gehörte bei den Nebenwerten einem Neuling: Die frühere Werkstoffsparte von Thyssenkrupp ist seit diesem Tag eigenständig an der Börse. Befesa erhöhte dank einer US-Steuergutschrift sein Ergebnisziel und stand zeitweise an der Spitze des SDAX. SMT Scharf senkte am späten Nachmittag die Jahresprognose deutlich. Erfreulichere Zahlen kamen von IVU und Logwin, dazu meldeten Eckert & Ziegler und OHB Fortschritte. TK Accelis startet mit Kursgewinnen: Die Aktie von TK Accelis (ISIN: DE000TKCC1S8) wurde erstmals im Prime Standard gehandelt. Zum ersten Kurs lag der Börsenwert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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