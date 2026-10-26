

WASHINGTON (dpa-AFX) - Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) on Monday reported a wider third-quarter net loss, primarily reflecting $637.9 million in real estate impairment charges. The company narrowed its 2026 adjusted FFO guidance range without changing its midpoint.



Net loss attributable to common stockholders widened to $638.5 million, or $3.74 per share, from $234.9 million, or $1.38 per share, a year ago.



Adjusted FFO fell to $264.4 million, or $1.54 per share, from $377.8 million, or $2.22 per share. Total revenues decreased to $671.2 million from $751.9 million in the prior-year quarter.



For 2026, the company narrowed its adjusted FFO guidance to $6.38-$6.42 per share from $6.35-$6.45, maintaining the midpoint at $6.40.



The company declared a quarterly dividend of $0.72 per share, unchanged from the previous quarter.



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