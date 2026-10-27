London - Harry Kane hat erstmals den Ballon d'Or gewonnen. Der englische Nationalspieler erhielt die Auszeichnung am Montagabend im London Palladium Theater.



Kane überzeugte in der vergangenen Saison 2025/26 mit wettbewerbsübergreifend insgesamt 61 Toren für den FC Bayern München, mit dem er das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal holte. In der Bundesliga erzielte er in der abgelaufenen Saison in 31 Einsätzen insgesamt 36 Tore, während er im DFB-Pokal in sechs Einsätzen insgesamt zehn Tore beisteuerte. In der Champions League gelangen ihm in 13 Einsätzen insgesamt 14 Treffer, er schied jedoch mit dem FC Bayern gegen den späteren Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain im Halbfinale aus. Kane setzte sich unter anderem gegen Kylian Mbappé von Real Madrid und Lamine Yamal vom FC Barcelona durch.



Der Titel für den besten Torhüter ging an Unai Simon von Athletic Bilbao. Er setzte sich unter anderem gegen David Raya vom FC Arsenal und Gregor Kobel von Borussia Dortmund durch. Bei den Frauen gewann die Torhüterin Cata Coll vom FC Barcelona.



Der Titel des besten Trainers ging an den spanischen Nationaltrainer Luis de la Fuente. Er setzte sich unter anderem gegen den Cheftrainer des FC Arsenal, Mikel Arteta, und den Cheftrainer von Aston Villa, Unai Emery, durch.



Bei den Frauen gewann erneut Alexia Putellas. Die offensive Mittelfeldspielerin steht seit 2026 bei London City Lionesses unter Vertrag und spielt seit 2013 für die spanische Nationalmannschaft. Bereits 2021 und 2022 war sie als "Weltfußballerin des Jahres" ausgezeichnet worden.



Der Ballon d'Or ist ein seit 1956 von der französischen Fußball-Fachzeitschrift "France Football" vergebener Preis an die besten Fußballspieler der vorherigen Saison.





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