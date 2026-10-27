Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Geopolitik, Lieferketten und die Transformation ganzer Industrien verändern derzeit viele Märkte. Ein etablierter europäischer Großkonzern profitiert im Vergleich zum nordamerikanischen Wettbewerber von robuster Nachfrage nebst zunehmender Anzahl an Auslieferungen. Währenddessen stehen ein Materialtechnologie-Spezialist und ein Anlagenbauer vor dem Nachweis, dass operative Fortschritte auch dauerhaft tragfähig sind und Umsätze bringen. Der Bericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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