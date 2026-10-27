Hannover - In Neustadt am Rübenberge bei Hannover ist am späten Montagabend ein Auto offenbar gezielt in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurden Polizeiangaben zufolge bis zu fünf Personen verletzt. Lebensgefahr soll nicht bestehen.
Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll die Polizei das Feuer auf das Tatfahrzeug eröffnet haben. Dem oder den Tatverdächtigen gelang es demnach dennoch, zu Fuß zu flüchten. Die Fahndung verlief zunächst erfolglos.
Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten zunächst noch an. Laut Polizei könnten sich Täter und Opfer gekannt haben.
Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll die Polizei das Feuer auf das Tatfahrzeug eröffnet haben. Dem oder den Tatverdächtigen gelang es demnach dennoch, zu Fuß zu flüchten. Die Fahndung verlief zunächst erfolglos.
Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten zunächst noch an. Laut Polizei könnten sich Täter und Opfer gekannt haben.
© 2026 dts Nachrichtenagentur