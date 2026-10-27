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27.10.2026 07:43 Uhr
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SpaceX holt 40 Milliarden Dollar für Nvidia-Chips: Was Quantencomputer den Rechenzentren entgegensetzen können

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Der Wettlauf um klassische Rechenleistung ist ein Wettlauf um Kapital - Quantenprozessoren folgen anderen Gesetzen, brauchen aber ausgerechnet GPUs

Nach Berichten hat sich SpaceX (WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031) mit einem von Apollo Global Management (WKN: A3DB5F | ISIN: US03769M1062) geführten Konsortium 40 Milliarden US-Dollar beschafft, um Chips von Nvidia (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040) zu kaufen. SpaceX ist seit dem 12. Juni an der Nasdaq notiert; der Börsengang brachte rund 75 Milliarden US-Dollar ein und gilt als der größte der Geschichte. Nvidia selbst markierte zuletzt laut Marktberichten neue Rekordstände. Die Botschaft: Klassische KI-Rechenleistung wird in Größenordnungen eingekauft, die an Infrastrukturprojekte erinnern.

Klassische Rechenleistung skaliert mit Kapital

GPU-Cluster wachsen, indem man mehr Chips, Strom und Kühlung beschafft. Die Grenzen sind Lieferketten, Netzanschlüsse und Finanzierung - nicht die Physik des einzelnen Bauteils. Das macht Rechenzentren planbar, aber auch teuer.

Quantenprozessoren skalieren mit Fehlerkontrolle

Bei Quantenrechnern ist die zusätzliche Hardware nicht das einzige Problem. Qubits sind empfindlich, und erst Fehlerkorrektur macht aus vielen störanfälligen physischen Qubits wenige zuverlässige logische. Die in Berichten genannte NATO-Roadmap, die für 2030 rund zwei Millionen physische für 80.000 logische Qubits anpeilt, illustriert den Overhead.

Die Brücke: Hybrid statt Entweder-oder

Ausgerechnet die klassische Rechenleistung wird für Quantenrechner unverzichtbar. Fehlerkorrektur erzeugt Datenströme, die schnell dekodiert werden müssen, und dafür eignen sich GPUs. Nvidia bietet mit CUDA-Q und der Schnittstelle NVQLink Werkzeuge, um Quanten- und GPU-Rechner zu koppeln. Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002; Nasdaq: QXL) führte seinen KI-Dekodierer nach eigenen Angaben auf einer Nvidia-GPU in einer Cloud-Umgebung aus und prüft, wo KI-Vorfilter auf Basis von Nvidia Ising den größten Nutzen bringen. Der Boom bei klassischen Chips ist damit zugleich ein Unterbau für die Fehlerkorrektur.

Quantum X Labs im Vergleich

Quantum X Labs stellte am 28. Mai eine Neutralatom-Plattform mit mehr als 50 physischen Qubits vor und nennt als Management-Ziel Tausende Qubits bis Ende des ersten Halbjahres 2027. Der transformerbasierte Dekodierer QECCT wurde nach Unternehmensangaben gegen den klassischen MWPM-Dekodierer verglichen und zeigte auf einem öffentlichen Surface-Code-Datensatz eine höhere Genauigkeit als Matching-Basisverfahren, obwohl er nur mit synthetischen Daten trainiert wurde. Eine Zusammenarbeit mit IQCC, einem Unternehmen der nicht börsennotierten Quantum Machines, soll Hardware-Syndromdaten liefern.

Die Milliarden für Nvidia-Chips und die Fortschritte bei Quantenprozessoren stehen also nicht im Wettbewerb, sondern ergänzen sich: Klassische Systeme dominieren absehbar die breite Anwendung, Quantensysteme könnten Nischenaufgaben besetzen und brauchen dafür klassische Rechner.

__________

Quellen:

https://www.pcgameshardware.de/wirtschaft-thema-238882/news/pacex-boersengang-rekord-ipo-75-milliarden-us-dollar-aktie-1545128

https://www.onvista.de/aktien/SpaceX-Aktie-US84615Q1031

Quantum X Labs Tests AI-Based Error Correction Decoder With NVIDIA CUDA-Q Tools

https://marketchameleon.com/PressReleases/i/2313198/QXL/quantum-x-labs-launches-50-physical-qubits

Quantum X Labs Outperforms PyMatching Benchmarks on Google Quantum Hardware Surface-Code Dataset Using NVIDIA CUDA-Q

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc
Land: Israelisch / ISIN: US9267113002
https://quantumxlabs.xyz

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