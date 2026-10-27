Die OHB-Aktie legt am Montag kräftig zu und steigt zeitweise um rund +9% auf 226 €. Für neuen Schwung sorgt eine strategische Beteiligung im Bereich Satellitenkommunikation. Dazu kommen mehrere neue Raumfahrtprojekte und die Hoffnung auf steigende Verteidigungsausgaben in Europa. Auch die Analysten bleiben optimistisch und sehen teilweise Kursziele von mehr als 350 €. Wie viel Potenzial steckt nach der jüngsten Erholung noch in der Aktie? OHB steigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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