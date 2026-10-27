DJ Infineon steckt 1,1 Mrd Euro in Massenfertigung von GaN-Leistungshalbleitern in Villach

DOW JONES--Infineon Technologies investiert bis 2034 rund 1,1 Milliarden Euro am österreichischen Standort Villach und baut dort die nach eigenen Angaben weltweit erste Hochvolumenfertigung für Galliumnitrid-Leistungshalbleiter auf. Damit werde die stark wachsende Nachfrage nach leistungsfähigen Stromversorgungslösungen adressiert, teilte der Chipkonzern mit.

Galliumnitrid ermöglicht erhebliche Effizienzsteigerungen in zahlreichen Applikationen wie KI-Rechenzentren, Energie-Infrastruktur, Elektromobilität, Robotik und Konsumentenelektronik.

Der Produktionsstart von 300-Millimeter-Wafern ist für Ende 2027 vorgesehen. Genutzt werden bestehende Reinraumflächen in Villach. Das Projekt bekommt eine Förderung im Umfang von 319 Millionen Euro im Rahmen des Europäischen Chips Act.

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October 27, 2026 03:07 ET (07:07 GMT)

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