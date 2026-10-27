NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat HSBC nach Zahlen mit einem Kursziel von 1375 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Benjamin Toms am Dienstag. Wie erwartet, hätten sich dabei geringere Wertminderungen positiv ausgewirkt, während die Nettozinserträge hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Im Fokus der Telefonkonferenz dürften die grundlegenden Ertragsentwicklungen im Quartal sowie deren Auswirkungen auf das neue Geschäftsjahr 2027 stehen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0005405286
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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