DJ PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom gewinnt AMP Consulting & Ventures als strategischen Partner und Aktionär

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom gewinnt AMP Consulting & Ventures als strategischen Partner und Aktionär

München (pta000/27.10.2026/09:19 UTC+1)

Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA und die AMP Consulting & Ventures GmbH haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. AMP steigt als Partner und Aktionär bei NorCom ein und unterstützt das Unternehmen künftig bei der Ausrichtung des Produktportfolios sowie dabei, Marketing und Vertrieb für die kommenden Wachstumsthemen neu aufzustellen und auszubauen.

Die Partnerschaft setzt an einer Entwicklung an, die viele Organisationen betrifft: Interne Untersuchungen, Datenschutzvorfälle, Rechtsstreitigkeiten und regulatorische Prüfungen erzeugen in Unternehmen und Behörden immer größere Datenmengen. Gleichzeitig steigen die regulatorischen Anforderungen und die Anforderungen an Datensouveränität. Für Behörden und Unternehmen wird es deshalb immer wichtiger, auf Technologie aus Europa setzen zu können.

NorCom arbeitet seit mehr als 35 Jahren mit großen und sensiblen Datenbeständen. Zu den Kunden zählen große staatliche Institutionen und namhafte Industrieunternehmen. Mit der Plattform DaSense macht NorCom solche Datenbestände für künstliche Intelligenz nutzbar, gerade dort, wo hohe Anforderungen an Sicherheit, Verfügbarkeit und Souveränität gelten.

DaSense eDiscovery: KI-Agenten für die Auswertung großer Datenbestände

Den Auftakt der Partnerschaft bildet die Markteinführung von DaSense eDiscovery. Die Agentic-Plattform wird vollständig in Deutschland entwickelt und betrieben. Sie bietet alles, was eine klassische eDiscovery-Plattform leistet, ergänzt um leistungsstarke KI-Funktionen, die grundlegend verändern, wie Ermittler und Analysten arbeiten. KI-Agenten unterstützen in jedem Schritt, von der Datenaufnahme bis zum Export. Sie erkennen Anomalien, verifizieren Hypothesen in kurzer Zeit und decken verborgene Zusammenhänge in großen Datenbeständen auf. Jede Aussage verweist auf die Fundstelle im Originaldokument. So bleiben Ergebnisse nachvollziehbar und vor Gericht erklärbar.

DaSense eDiscovery verarbeitet mehr als 1.400 Dateiformate und skaliert ohne feste Daten-Obergrenze mit der vorhandenen Infrastruktur. Kunden können wählen, ob sie speziell dafür trainierte KI-Modelle von NorCom nutzen oder ihre eigenen Modelle einbinden und nach ihren Regeln steuern. Die KI sieht dabei nur Dokumente, für die eine Berechtigung besteht. Betrieben wird die Plattform wahlweise als Sovereign Cloud auf Servern von NorCom in Deutschland, On-Premise im Rechenzentrum des Kunden oder air-gapped, also vollständig ohne Außenverbindung.

NorCom richtet sich damit an Unternehmen, Kanzleien, Forensik- und Beratungsdienstleister sowie Behörden, die große Datenbestände auswerten müssen und dabei die volle Kontrolle über ihre Daten behalten wollen. Regelungen wie der US CLOUD Act und die Anforderungen des EU AI Act machen für viele Organisationen zu einem entscheidenden Kriterium, wo Daten verarbeitet werden und wie KI-Ergebnisse zustande kommen.

AMP bringt Erfahrung in Vertrieb und Skalierung ein

Die AMP Consulting & Ventures GmbH ist ein Beteiligungs- und Beratungshaus für Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Vertrieb, Unternehmensentwicklung und Skalierung. AMP verfügt über langjährige Erfahrung im Vertrieb von B2B-Software und Sicherheitslösungen und begleitet Technologieunternehmen beim Auf- und Ausbau ihres Marktzugangs. Mit dem Erwerb der Aktien beteiligt sich AMP unmittelbar an der weiteren Entwicklung von NorCom.

"Unsere Technologie ist über viele Jahre in anspruchsvollen Umgebungen gewachsen. Mit DaSense eDiscovery bringen wir sie in einen Markt, in dem Datensouveränität zum Wettbewerbsvorteil wird. Mit AMP haben wir einen Partner gewonnen, der sich in der Skalierung von Produkten wie DaSense auskennt und sich selbst als Aktionär engagiert", sagt [Viggo Nordbakk, CEO der NorCom].

"In unseren Gesprächen mit Kanzleien, Compliance-Abteilungen und Behörden sehen wir, dass der Bedarf an eDiscovery stark wächst. Gleichzeitig setzen die meisten Anbieter auf Infrastruktur außerhalb Europas. NorCom verbindet eine über viele Jahre im Big-Data-Umfeld erprobte Technologie mit agentenbasierter KI und echter Datensouveränität. Diese Kombination fehlt im Markt bisher. Deshalb steigen wir nicht nur als Partner im Vertrieb ein, sondern auch als Aktionär. Wir verstehen die Partnerschaft als langfristiges Engagement und wollen die Zusammenarbeit mit NorCom Schritt für Schritt vertiefen", so die Geschäftsführung der AMP Consulting & Ventures GmbH.

Unternehmen, Kanzleien und Behörden können DaSense eDiscovery ab sofort in einer Live-Demonstration kennenlernen. Weitere Informationen unter www.norcom.de/ediscovery.

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Aussender: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Ansprechpartner: Julia Keck, Investor Relations Tel.: +49 89 93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de Website: www.norcom.de ISIN(s): DE000A12UP37 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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October 27, 2026 04:19 ET (08:19 GMT)