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WKN: A12UP3 | ISIN: DE000A12UP37 | Ticker-Symbol: NC5A
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28.10.26 | 16:03
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Dow Jones News
28.10.2026 11:39 Uhr
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(2)

PTA-PVR: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

DJ PTA-PVR: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Stimmrechtsanteile (inkl. eigene Aktien) gem. -- 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach -- 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

München (pta000/28.10.2026/11:04 UTC+1) - Mitteilung

1. Angaben zum Emittenten NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA, Gabelsbergerstraße 4, 80333 München, Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

3. Datum der Schwellenberührung 23.10.2026

4. Aktienanteil 

Aktienanteil in % Gesamtzahl Stimmrechte 
     Neu      2,39       2.129.723 
Letzte Veröffentlichung 4,80

5. Einzelheiten 

absolut   absolut indirekt (über Tochter oder Dritten, --  direkt  indirekt (über Tochter oder Dritten, -- 71d 
  direkt           71d Abs. 1 AktG)          in %         Abs. 1 AktG) in % 
50.853    0                         2,39   0,00

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA 
           Gabelsbergerstraße 4 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Julia Keck, Investor Relations 
Tel.:         +49 89 93948-0 
E-Mail:        aktie@norcom.de 
Website:       www.norcom.de 
ISIN(s):       DE000A12UP37 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793181840817 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 06:04 ET (10:04 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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