DJ PTA-PVR: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Stimmrechtsanteile (inkl. eigene Aktien) gem. -- 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach -- 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

München (pta000/28.10.2026/11:04 UTC+1) - Mitteilung

1. Angaben zum Emittenten NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA, Gabelsbergerstraße 4, 80333 München, Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

3. Datum der Schwellenberührung 23.10.2026

4. Aktienanteil

Aktienanteil in % Gesamtzahl Stimmrechte Neu 2,39 2.129.723 Letzte Veröffentlichung 4,80

5. Einzelheiten

absolut absolut indirekt (über Tochter oder Dritten, -- direkt indirekt (über Tochter oder Dritten, -- 71d direkt 71d Abs. 1 AktG) in % Abs. 1 AktG) in % 50.853 0 2,39 0,00

(Ende)

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Aussender: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Ansprechpartner: Julia Keck, Investor Relations Tel.: +49 89 93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de Website: www.norcom.de ISIN(s): DE000A12UP37 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793181840817 ]

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October 28, 2026 06:04 ET (10:04 GMT)