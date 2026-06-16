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16.06.2026 20:51 Uhr
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PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom kann langjährigen Rechtsstreit in Güteverhandlung beenden

DJ PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom kann langjährigen Rechtsstreit in Güteverhandlung beenden

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom kann langjährigen Rechtsstreit in Güteverhandlung beenden

München (pta000/16.06.2026/20:16 UTC+2)

In der Rechtssache "Bundesrepublik Deutschland / NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA" hatten die Parteien im Rahmen der Güteverhandlung vor dem Oberlandesgericht (OLG) München am 20. November 2025 eine vergleichsweise Einigung erzielt. (Siehe hierzu auch Ad-hoc Mitteilung vom 20. November 2025.)

Nach Ablauf der letzten Widerrufsfrist am 10. Juni 2026 ist der Vergleich nun rechtskräftig geschlossen und damit die Risiken aus dem Rechtsstreit endgültig beseitigt.

(Ende)

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Aussender:      NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA 
           Gabelsbergerstraße 4 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Julia Keck, Investor Relations 
Tel.:         +49 89 93948-0 
E-Mail:        aktie@norcom.de 
Website:       www.norcom.de 
ISIN(s):       DE000A12UP37 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781633760012 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 14:16 ET (18:16 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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