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Dow Jones News
07.04.2026 17:21 Uhr
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PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Weitere Fristverlängerung im Vergleichsverfahren

DJ PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Weitere Fristverlängerung im Vergleichsverfahren

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Weitere Fristverlängerung im Vergleichsverfahren

München (pta000/07.04.2026/16:45 UTC+2)

In der Rechtssache "Bundesrepublik Deutschland / NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA" hatten die Parteien im Rahmen der Güteverhandlung vor dem Oberlandesgericht (OLG) München am 20. November 2025 eine vergleichsweise Einigung erzielt. Die Gegenseite verfügte über ein Widerrufsrecht, das zuletzt bis zum 2. April 2026 verlängert worden war. Die Gegenseite hat eine weitere Verlängerung der Widerrufsfrist beantragt. NorCom hat auch dieser Fristverlängerung zugestimmt, unter der Bedingung, dass der Zahlungsplan entsprechend angepasst wird. Der Vergleich ist damit weiterhin nicht rechtskräftig abgeschlossen. NorCom wird informieren, sobald die Entscheidung der Gegenseite zum Vergleich vorliegt.

(Ende)

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Aussender:      NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA 
           Gabelsbergerstraße 4 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Julia Keck, Investor Relations 
Tel.:         +49 89 93948-0 
E-Mail:        aktie@norcom.de 
Website:       www.norcom.de 
ISIN(s):       DE000A12UP37 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1775573100880 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 10:45 ET (14:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

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Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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