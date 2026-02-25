DJ PTA-AFR: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
München (pta000/25.02.2026/16:29 UTC+1) - NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.norcom.de/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.norcom.de/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Aussender: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Ansprechpartner: Julia Keck, Investor Relations Tel.: +49 89 93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de Website: www.norcom.de ISIN(s): DE000A12UP37 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
