Freitag, 05.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Einmalige Investmentchancen in den potenziellen Gamechanger der Krebsbehandlung
WKN: A12UP3 | ISIN: DE000A12UP37 | Ticker-Symbol: NC5A
Tradegate
05.12.25 | 08:02
1,865 Euro
+1,63 % +0,030
Branche
Software
Aktienmarkt
General Standard
05.12.2025 08:03 Uhr
PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Fristverlängerung im Vergleichsverfahren "Bundesrepublik Deutschland ./. NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA"

DJ PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Fristverlängerung im Vergleichsverfahren "Bundesrepublik Deutschland ./. NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA"

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Fristverlängerung im Vergleichsverfahren "Bundesrepublik Deutschland ./. NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA"

München (pta000/05.12.2025/07:29 UTC+1)

In der Rechtssache "Bundesrepublik Deutschland ./. NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA" fand am 20. November ein Termin zur Güteverhandlung vor dem Oberlandesgericht (OLG) München statt (mit Adhoc Mitteilung vom 20. November hat NorCom darüber informiert). Dabei konnte eine vergleichsweise Einigung erzielt werden. Die Gegenseite verfügte über eine zweiwöchige Widerrufsfrist.

Die Gegenseite hat nun aufgrund interner Genehmigungsverfahren eine Verlängerung der Widerrufsfrist bis zum 2. Februar 2026 beantragt, NorCom hat der Fristverlängerung zugestimmt. Der Vergleich ist damit noch nicht rechtskräftig abgeschlossen.

NorCom informiert, sobald die Entscheidung der Gegenseite zum Vergleich vorliegt.

Aussender:      NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA 
           Gabelsbergerstraße 4 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Julia Keck, Investor Relations 
Tel.:         +49 89 93948-0 
E-Mail:        aktie@norcom.de 
Website:       www.norcom.de 
ISIN(s):       DE000A12UP37 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.