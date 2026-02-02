DJ PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Fristverlängerung im Vergleichsverfahren "Bundesrepublik Deutschland ./. NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA"

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Fristverlängerung im Vergleichsverfahren "Bundesrepublik Deutschland ./. NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA"

München (pta000/02.02.2026/10:49 UTC+1)

In der Rechtssache "Bundesrepublik Deutschland ./. NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA" fand am 20. November ein Termin zur Güteverhandlung vor dem Oberlandesgericht (OLG) München statt (siehe auch Adhoc-Mitteilung vom 20. November). Dabei konnte eine vergleichsweise Einigung erzielt werden. Die Gegenseite hat ein Widerrufsrecht, das am 2. Februar 2026 ausläuft.

Die Gegenseite hat nun aufgrund interner Genehmigungsverfahren nochmals eine Verlängerung der Widerrufsfrist bis zum 2. März 2026 beantragt, NorCom hat der Fristverlängerung zugestimmt. Der Vergleich ist damit nach wie vor nicht rechtskräftig abgeschlossen.

NorCom informiert, sobald die Entscheidung der Gegenseite zum Vergleich vorliegt.

