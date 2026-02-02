Anzeige
Mehr »
Montag, 02.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
KI für Verteidigung: Der Countdown zu einer der heißesten AI-Hightech-Stories 2026 beginnt jetzt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12UP3 | ISIN: DE000A12UP37 | Ticker-Symbol: NC5A
Tradegate
02.02.26 | 11:54
1,520 Euro
-1,30 % -0,020
Branche
Software
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
NORCOM INFORMATION TECHNOLOGY GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NORCOM INFORMATION TECHNOLOGY GMBH & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,5101,61512:12
1,5051,54012:10
Dow Jones News
02.02.2026 11:21 Uhr
204 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Fristverlängerung im Vergleichsverfahren "Bundesrepublik Deutschland ./. NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA"

DJ PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Fristverlängerung im Vergleichsverfahren "Bundesrepublik Deutschland ./. NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA"

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Fristverlängerung im Vergleichsverfahren "Bundesrepublik Deutschland ./. NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA"

München (pta000/02.02.2026/10:49 UTC+1)

In der Rechtssache "Bundesrepublik Deutschland ./. NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA" fand am 20. November ein Termin zur Güteverhandlung vor dem Oberlandesgericht (OLG) München statt (siehe auch Adhoc-Mitteilung vom 20. November). Dabei konnte eine vergleichsweise Einigung erzielt werden. Die Gegenseite hat ein Widerrufsrecht, das am 2. Februar 2026 ausläuft.

Die Gegenseite hat nun aufgrund interner Genehmigungsverfahren nochmals eine Verlängerung der Widerrufsfrist bis zum 2. März 2026 beantragt, NorCom hat der Fristverlängerung zugestimmt. Der Vergleich ist damit nach wie vor nicht rechtskräftig abgeschlossen.

NorCom informiert, sobald die Entscheidung der Gegenseite zum Vergleich vorliegt.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA 
           Gabelsbergerstraße 4 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Julia Keck, Investor Relations 
Tel.:         +49 89 93948-0 
E-Mail:        aktie@norcom.de 
Website:       www.norcom.de 
ISIN(s):       DE000A12UP37 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770025740673 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 04:49 ET (09:49 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.