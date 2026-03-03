DJ PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Weitere Fristverlängerung im Vergleichsverfahren

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Weitere Fristverlängerung im Vergleichsverfahren

München (pta000/03.03.2026/16:40 UTC+1)

In der Rechtssache "Bundesrepublik Deutschland / NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA" hatten die Parteien im Rahmen der Güteverhandlung vor dem Oberlandesgericht (OLG) München am 20. November 2025 eine vergleichsweise Einigung erzielt. Die Gegenseite verfügte über ein Widerrufsrecht, das zuletzt bis zum 2. März 2026 verlängert worden war. Die Gegenseite hat eine weitere Verlängerung der Widerrufsfrist bis zum 2. April 2026 beantragt. NorCom hat auch dieser Fristverlängerung zugestimmt. Der Vergleich ist damit weiterhin nicht rechtskräftig abgeschlossen. NorCom wird informieren, sobald die Entscheidung der Gegenseite zum Vergleich vorliegt.

