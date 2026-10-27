Werden jetzt auch Kernphysiker wegrationalisiert? Das Forschungszentrum Cern will gemeinsam mit Mistral ein KI-Modell für Teilchenphysik entwickeln. Das Europäische Labor für Teilchenphysik Cern und der französische KI-Entwickler Mistral wollen ein vortrainiertes "Large Physics Model" entwickeln - "das erste Foundation Model für die Kollisionsphysik", wie das Cern schreibt. Das Modell soll ähnlich aufgebaut sein, wie ein großes Sprachmodell (LLM). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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