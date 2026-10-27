Wenig verwunderlich: Auf den monatlichen KPI-Calls der Smartbroker Holding - hier präsentieren CEO André Kolbinger und Bankvorstand Thomas Soltau regelmäßig wesentliche Leistungsindikatoren - ist auch die im laufenden Jahr so schwache Performance der Smartbroker-Aktie immer wieder ein Thema. Ein Patentrezept, um dagegen anzugehen, gibt es nicht. Das gilt umso mehr, weil die gesamte Branche der Onlinebroker seit einigen Quartalen Probleme damit hat, das Neukundenwachstum wieder in Schwung zu bekommen. Insofern ist es zumindest kein isoliertes Problem. Darüber hinaus gibt es wohl keinen KPI-Call, bei dem Kolbinger und Soltau keine neuen Features für den Smartbroker+ präsentieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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