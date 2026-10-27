Sonntag Energy hat auf dem Obsthof Bernhard in Kressbronn am Bodensee eine Agri-Photovoltaik-Anlage mit 2,4 Megawatt Leistung in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich Angaben des Unternehmens um die europaweit größte Anlage in einer Apfelplantage. Die Anlage ist mit einem Batteriespeicher mit 3,4 Megawattstunden Kapazität gekoppelt. Den Bau der Anlage hat der Maschinenring Tettnang übernommen. Einen Teil des erzeugten Solarstroms verkauft Sonntag Energy per Onsite-PPA an eine nahegelegene Apfelsortieranlage von Baywa Obst. Die Lieferung erfolgt über eine rund 500 Meter lange Direktleitung. Den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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