Kinshasa - Im Rahmen des aktuellen Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo sind mittlerweile mehr als 10.000 Fälle offiziell bestätigt worden.
Bis heute seien 10.060 bestätigte Fälle registriert worden, teilten die Behörden am Dienstag mit. Etwa die Hälfte der Fälle (4.887) endeten demnach im Tod des Patienten. Die Letalitätsrate liegt bei 48,6 Prozent, während die Kontaktverfolgungsrate 81,6 Prozent erreicht.
Die derzeitige Epidemie wird durch das Bundibugyo-Ebolavirus verursacht, gegen das es keine zugelassenen Impfstoffe gibt. Die ersten Fälle waren im Mai 2026 in der Provinz Ituri gemeldet worden. Das Virus verbreitete sich in den Folgemonaten auch in den Provinzen Nord-Kivu, Süd-Kivu, Haut-Uele, Bas-Uele und Tshopo. Die Provinz Ituri bleibt aber das Epizentrum - auf sie entfallen 71,7 Prozent der gemeldeten bestätigten Fälle und 33,3 Prozent der neuen bestätigten Fälle.
Bis heute seien 10.060 bestätigte Fälle registriert worden, teilten die Behörden am Dienstag mit. Etwa die Hälfte der Fälle (4.887) endeten demnach im Tod des Patienten. Die Letalitätsrate liegt bei 48,6 Prozent, während die Kontaktverfolgungsrate 81,6 Prozent erreicht.
Die derzeitige Epidemie wird durch das Bundibugyo-Ebolavirus verursacht, gegen das es keine zugelassenen Impfstoffe gibt. Die ersten Fälle waren im Mai 2026 in der Provinz Ituri gemeldet worden. Das Virus verbreitete sich in den Folgemonaten auch in den Provinzen Nord-Kivu, Süd-Kivu, Haut-Uele, Bas-Uele und Tshopo. Die Provinz Ituri bleibt aber das Epizentrum - auf sie entfallen 71,7 Prozent der gemeldeten bestätigten Fälle und 33,3 Prozent der neuen bestätigten Fälle.
© 2026 dts Nachrichtenagentur