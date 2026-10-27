Berlin - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe ist die Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg am Dienstagmorgen vollständig gesperrt worden.
Der Fund erfolgte am Bahnhof Müssen im Kreis Herzogtum Lauenburg, es komme zu Einschränkungen im Fernverkehr, teilte die Bahn mit. Es entfallen demnach nicht nur alle ICE-Züge zwischen Hamburg und Berlin, sondern auch zwischen Hamburg und Rostock. Alle ICE-Züge der Verbindung Berlin - Hamburg - Amsterdam werden zudem zwischen Berlin und Osnabrück über Hannover umgeleitet. Die Halte in Hamburg-Bergedorf und Hamburg-Harburg entfallen. Ersatzweise halten die Züge in Hannover.
Der genaue Zeitrahmen für die Entschärfung blieb zunächst unklar. Die Bahn kündigte an, weitere Informationen zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen. Reisende sollten sich vor Reiseantritt nochmals über ihre Verbindung informieren.
Der Fund erfolgte am Bahnhof Müssen im Kreis Herzogtum Lauenburg, es komme zu Einschränkungen im Fernverkehr, teilte die Bahn mit. Es entfallen demnach nicht nur alle ICE-Züge zwischen Hamburg und Berlin, sondern auch zwischen Hamburg und Rostock. Alle ICE-Züge der Verbindung Berlin - Hamburg - Amsterdam werden zudem zwischen Berlin und Osnabrück über Hannover umgeleitet. Die Halte in Hamburg-Bergedorf und Hamburg-Harburg entfallen. Ersatzweise halten die Züge in Hannover.
Der genaue Zeitrahmen für die Entschärfung blieb zunächst unklar. Die Bahn kündigte an, weitere Informationen zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen. Reisende sollten sich vor Reiseantritt nochmals über ihre Verbindung informieren.
© 2026 dts Nachrichtenagentur