Angetrieben von höheren WTI-Preisen und einer starken operativen Leistung hat Deutsche Rohstoff ihre Prognose für das Geschäftsjahr 26 auf einen Umsatz von 340 bis 360 Mio. Euro und ein EBITDA von 420 bis 440 Mio. Euro angehoben. Die operative Entwicklung verläuft weiterhin erfreulich und führt zu einem Rekordumsatz im dritten Quartal von ca. 110 Mio. Euro (+130 % im Jahresvergleich). Unterstützt durch Produktivitätssteigerungen bei den Bohrlöchern und eine ausgeweitete Bohrkampagne führen höhere WTI-Terminpreise zu einer Anhebung des Kursziels von 128,00 EUR auf 136,00 EUR und einer Bekräftigung unserer Kaufempfehlung, selbst unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen des jüngsten Kursrückgangs von Almonty auf die Bewertung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag
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