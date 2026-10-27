Die Suss-Microtec-Aktie steht am Dienstag massiv unter Druck. Nach der Ankündigung, die Produktion in Garching bei München einzustellen, und einer deutlich gesenkten Jahresprognose brach das Papier am Vormittag um elf Prozent ein. Was steckt hinter dem Einschnitt, und sollten Anleger die Schwäche jetzt nutzen? Garching wird geschlossen Der Halbleiterzulieferer verlagert seine Fertigung aus Garching an die beiden größten Produktionsstandorte des Konzerns, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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