Die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec steht vor einer entscheidenden Phase. Nach einer schwierigen Geschäftsentwicklung hoffen Anleger auf eine nachhaltige Erholung. Die Analysten bleiben jedoch gespalten: Während einige Experten erhebliches Kurspotenzial sehen, mahnen andere angesichts der anhaltenden Verluste zur Vorsicht. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Evotec vorläufig einen Umsatz von rund 465 Millionen Euro. Das bereinigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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