Die Infineon-Aktie hat sich am Montag kräftig erholt. Mit einem Plus von rund +4% stieg das Papier zeitweise bis auf 50,92 € und notierte zuletzt bei 50,81 €. Damit liegt es wieder über der Marke von 50 €. Am Freitag hatte die Aktie noch 2,7% verloren. In den Tagen davor hatte Infineon die Zusammenarbeit mit NVIDIA ausgebaut und ein Förderprogramm mit Microsoft und NVIDIA gestartet. Mitte Oktober kam ein erweiterter Liefervertrag für Wafer mit Wolfspeed ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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