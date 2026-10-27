FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.10.2026 - 11.00 am
- BERENBERG RAISES B&M PRICE TARGET TO 340 (290) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 6750 (6500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 180 (178) USD - 'BUY' - BERENBERG RAISES XAAR PRICE TARGET TO 190 (140) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SAINSBURY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 365 (390) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANTOFAGASTA TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 3300 (3600) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ESSENTRA PRICE TARGET TO 115 (100) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 1100 (1130) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'BUY' - ODDO BHF CUTS LSE PRICE TARGET TO 12200 (12500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 3300 (3600) PENCE
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News