Die Berichtssaison nimmt am Dienstag, 27. Oktober 2026, richtig Fahrt auf, und die Vorgaben sind freundlicher als in der Vorwoche. Die Wall Street hat den Montag im Plus beendet, angeführt von Chipwerten. Den Anstoß gab der öffentlich eingereichte Börsenprospekt des KI-Entwicklers Anthropic, der Anlegern erstmals einen detaillierten Blick in die Bücher einer der großen KI-Firmen erlaubt. In Asien ging es uneinheitlich zu, Japans Leitindex Nikkei legte zu, Hongkong gab nach. Belastend bleibt der Ölpreis, die Nordseesorte Brent kostet weiterhin deutlich über 100 Dollar je Barrel. Zudem stehen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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