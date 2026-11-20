Multiple Sklerose ist längst ein Milliardenmarkt. Doch während etablierte Medikamente unter Patentdruck geraten, drängen neue Therapieansätze in die klinische Entwicklung. Dabei geht es nicht nur um bessere Wirkstoffe, sondern zunehmend auch um eine einfachere Einnahme. Ein deutscher Pharmakonzern kämpft gegen Generikakonkurrenz, ein kleiner Biotech-Entwickler setzt auf eine neue Darreichungsform und ein Schweizer Branchenriese meldet vielversprechende Phase-3-Daten. Für Anleger eröffnen sich große Chancen, mit unterschiedlichen Risikoprofilen.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.