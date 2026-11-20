Multiple Sklerose ist längst ein Milliardenmarkt. Doch während etablierte Medikamente unter Patentdruck geraten, drängen neue Therapieansätze in die klinische Entwicklung. Dabei geht es nicht nur um bessere Wirkstoffe, sondern zunehmend auch um eine einfachere Einnahme. Ein deutscher Pharmakonzern kämpft gegen Generikakonkurrenz, ein kleiner Biotech-Entwickler setzt auf eine neue Darreichungsform und ein Schweizer Branchenriese meldet vielversprechende Phase-3-Daten. Für Anleger eröffnen sich große Chancen, mit unterschiedlichen Risikoprofilen.
Enthaltene Werte: CA0909741062,CH0012005267,DE0006599905Den vollständigen Artikel lesen ...
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