Hannover - Nachdem ein Auto in Neustadt am Rübenberge bei Hannover am späten Montagabend in eine Menschengruppe gefahren ist, geht die Polizei von einer Verbindung ins Clan-Milieu aus. Wie die Behörden mitteilten, gehören die Tatbeteiligten Großfamilien an, die in Teilen bereits im Zusammenhang mit Clankriminalität polizeilich in Erscheinung getreten sind. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.



Der Vorfall hatte sich am Montag gegen 23:30 Uhr ereignet. Ein Tatverdächtiger steuerte dabei einen BMW gezielt in eine Personengruppe, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Straße aufhielt. Polizeikräfte, die gerade eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführten, wurden auf den Vorfall aufmerksam. Um die unmittelbar andauernde Tat zu unterbinden, gaben sie Schüsse auf den BMW ab. Der Fahrer ließ das Auto am Tatort zurück und flüchtete. Ob sich zum Zeitpunkt des Vorfalls weitere Personen in dem Fahrzeug aufhielten, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Die bei dem Angriff mindestens fünf leicht bis schwer verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei denen unter anderem ein Polizeihubschrauber und zahlreiche Einsatzkräfte zum Einsatz kamen, blieben zunächst erfolglos. An der Anschrift des Halters des Tatfahrzeugs wurden drei Personen angetroffen, die vorläufig festgenommen wurden. Inwieweit die Personen in direktem Zusammenhang mit der Tat stehen, ist aktuell noch Teil der laufenden Ermittlungen.



Die Ermittlungen zum genauen Tathergang, zu den Hintergründen der Tat und zur Identität der Tatverdächtigen dauern an. Verantwortlich dafür ist der Kriminaldauerdienst Hannover.





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