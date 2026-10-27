Die Stadtwerke Ulm haben einen Batteriespeicher mit zehn Megawatt Leistung und 21 Megawattstunden Kapazität in Betrieb genommen. Die Vermarktung des in Ulm installierten Stand-Alone-Speichers übernimmt Energy2market. Das Leipziger Unternehmen setzt ihn im Rahmen einer Multimarket-Optimierung je nach Marktlage im Day-Ahead- und Intraday-Handel sowie am Regelenergiemarkt ein. Energy2market verfolgt dabei eine Asset-Backed-Trading-Strategie, die neben den Marktchancen auch die technischen Eigenschaften und Restriktionen des Batteriespeichers berücksichtigt. Den Vermarktungsprofit teilt sich das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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