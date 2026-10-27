Die Q3-Zahlen von Beiersdorf zeigen erste Anzeichen einer Stabilisierung: Der organische Umsatzrückgang von NIVEA hat sich auf 4,9% abgeschwächt, und positive Sell-out-Trends deuten auf eine Verbesserung der zugrunde liegenden Nachfrage hin. Gleichzeitig beschleunigten sich Derma und La Prairie auf ein zweistelliges bzw. hohes einstelliges Wachstum und kompensierten damit teilweise die anhaltende Schwäche bei NIVEA und tesa. Trotz der enttäuschenden Entwicklung bei tesa bestätigte das Management die Guidance für das Geschäftsjahr 2026. Wir sehen ermutigende Fortschritte beim Turnaround von NIVEA; die Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum im Jahr 2027 bleibt der wichtigste Katalysator für eine schrittweise Margenerholung. Kursziel unverändert bei EUR 95,00. Der heutige Kursrückgang von 4% erscheint uns übertrieben. BUY. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/beiersdorf-ag
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