Helsinki(Oslo - Der finnische Präsident Alexander Stubb und der norwegische Premierminister Jonas Gahr Store haben am Dienstag ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt. Das finnische Präsidialamt teilte mit, dass das Gespräch als Fortsetzung der jüngsten Verhandlungsbemühungen in Oslo stattfand und in Absprache mit der Ukraine erfolgte.



Stubb und Store hätten das Telefonat initiiert, "um über Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges sowie zur Förderung von Frieden und Stabilität in Europa zu sprechen", hieß es. Ziel des Gesprächs sei es gewesen, "direkte Botschaften" bezüglich zukünftiger Verhandlungen zur Beendigung des Krieges an Putin zu übermitteln. Das Telefonat stehe zudem im Zusammenhang mit bevorstehenden Treffen in Abu Dhabi.



Stubb und Store sollen im Telefonat angekündigt haben, dass Finnland und Norwegen ihre langjährige Unterstützung für die Ukraine fortsetzen werden. Stubb erklärte, dass die Diskussion "offen und substanziell" gewesen sei und dass das Ende des Krieges direkte Gespräche erfordere. Store fügte hinzu, dass der Krieg enorme menschliche und materielle Kosten mit sich bringe und das Leiden und die Zerstörung Generationen beeinflussen werden. In dem Gespräch sei die Bedeutung der Deeskalation betont worden.





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