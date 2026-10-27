Laut dem PPA-Preisindex von Level Ten Energy werden immer mehr PPA für bestehende Photovoltaik-Anlagen und Windparks angeboten. Auch in Kombination mit Batteriespeichern. In Deutschland sind die Preise für solche Hybrid-PAA im dritten Quartal 2026 besonders stark gesunken. Das US-amerikanische Unternehmen Level Ten Energy erstellt vierteljährlich einen PPA-Preisindex. Er basiert auf tatsächlichen Preisangeboten von Projektentwicklern für Wind- und Solarenergie und neuerdings auch für Hybridprojekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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