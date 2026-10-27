NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz nach Zahlen und reduzierten Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Wegen eines relativ schwachen dritten Jahresviertels und eines wohl ebenfalls schwächeren Schlussquartals habe der Autobauer die Jahresziele gekürzt, schrieb Jose M Asumendi am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das nur noch auf Vorjahresniveau erwartete operative Ergebnis (Ebit) dürfte die Konsensschätzung um 10 Prozent sinken lassen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 09:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 09:31 / GMT

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