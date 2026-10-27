Das war beinahe zu erwarten: Die Deutsche Rohstoff AG (DRAG) hebt ihre Prognose für 2026 angesichts anhaltend hoher Ölpreise und einer starken Produktionsentwicklung ihrer US-Töchter erneut an. Statt bislang 300 bis 320 Mio. Euro Umsatz und 380 bis 400 Mio. Euro EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stellt das im Scale-Segment gelistete Unternehmen nun 340 bis 360 Mio. Euro Umsatz sowie 420 bis 440 Mio. Euro EBITDA in Aussicht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im EBITDA-Mittelwert von 430 Mio. Euro neben rund 270 Mio. Euro aus dem laufenden Öl- und Gasgeschäft auch etwa 160 Mio. Euro aus der Veräußerung von Anteilen an Almonty Industries enthalten sind. Seit Mitte Juli hat die Gesellschaft dem Vernehmen nach keine weiteren Almonty-Aktien verkauft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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