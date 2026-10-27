Berlin (ots) -Western Union, ein weltweit führender Anbieter für grenzüberschreitende Geldtransfers und den internationalen Währungswechsel, ist zum zweiten Mal in Folge mit dem renommierten Deutschen Fairness-Preis in der Kategorie Geldtransfer ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung würdigt das Vertrauen der Verbraucher:innen in Western Union und das Engagement des Unternehmens für Fairness, Transparenz und zuverlässigen Service.Der Nachrichtensender n-tv und das Deutsche Institut für Service-Qualität vergeben den Deutschen Fairness-Preis. Er zeichnet Unternehmen aus, die Verbraucher:innen fair behandeln. Grundlage der Preisvergabe ist eine umfangreiche Befragung von Verbraucher:innen in ganz Deutschland. Insgesamt bewerteten 64.000 Teilnehmende Unternehmen aus verschiedenen Branchen.Die Befragung berücksichtigt verschiedene Aspekte der Fairness, darunter die Preisgestaltung, die Transparenz von Produkteigenschaften und Dienstleistungen, die Zuverlässigkeit sowie den Umgang der Unternehmen mit Kundenbeschwerden. Darüber hinaus werden die Teilnehmenden gefragt, ob sie ein Unternehmen insgesamt weiterempfehlen würden.Reinhard Grübl, Head of Germany bei Western Union, erklärt: "Den Deutschen Fairness-Preis zum zweiten Mal in Folge zu erhalten, ist eine große Ehre für alle bei Western Union. Da diese Auszeichnung auf dem Feedback der Verbraucher:innen basiert, ist sie für uns von besonderer Bedeutung. Wir setzen weiterhin alles daran, unsere Kund:innen in den Mittelpunkt zu stellen - mit transparenter Preisgestaltung, zuverlässigen Services und sicheren Transaktionen über unsere digitalen Kanäle und unser Filialnetz. Wir danken den Verbraucher:innen in Deutschland für ihr anhaltendes Vertrauen und werden auch künftig daran arbeiten, ein Serviceerlebnis zu bieten, das ihren sich wandelnden Bedürfnissen gerecht wird."Western Union ist seit mehr als 30 Jahren in Deutschland tätig und bietet Kund:innen zuverlässige Möglichkeiten für internationale Geldtransfers. Heute sind die Geldtransferdienste des Unternehmens über ein umfangreiches Netzwerk von Standorten im Einzelhandel sowie über die Website, die mobile App und das digitale Wallet nutzbar. Damit stehen den Verbraucher:innen verschiedene komfortable Möglichkeiten zur Verfügung, Geld ins Ausland zu senden.Über Western UnionThe Western Union Company (NYSE: WU) engagiert sich dafür, Menschen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, eine finanzielle Zukunft für sich selbst, ihre Angehörigen und ihre Gemeinschaften aufzubauen. Mit unseren führenden Lösungen für grenzüberschreitende Geldtransfers, internationale Zahlungen und digitale Finanzdienstleistungen ermöglichen wir Verbraucherinnen und Verbrauchern, Unternehmen, Finanzinstituten und Regierungen in mehr als 200 Ländern und Gebieten, über 130 Währungen hinweg miteinander in Verbindung zu treten. Unser globales Netzwerk umfasst Milliarden von Bankkonten, Millionen digitaler Wallets und Karten sowie Hunderttausende Standorte im Einzelhandel. Unser Ziel ist es, zugängliche Finanzdienstleistungen anzubieten, die Menschen und Gemeinschaften dabei helfen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein.Weitere Informationen finden Sie unter www.westernunion.com.Pressekontakt:Nicholas MandalasNicholas.mandalas@wu.comOriginal-Content von: Western Union, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56715/6378895