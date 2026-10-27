Original-Research: EDAG Engineering Group AG - von Montega AG



27.10.2026 / 14:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu EDAG Engineering Group AG Unternehmen: EDAG Engineering Group AG ISIN: CH0303692047 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.10.2026 Kursziel: 5,00 EUR (zuvor: 5,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Mustafa Hidir

9M: Umsatzprognose auf bis zu -10% gesenkt; Marge steigt like for like, Kosteneinsparungen greifen



EDAG hat gestern Abend vorläufige 9M-Zahlen vorgelegt und die Umsatzprognose für 2026 gesenkt. Die Nachfrage im Automotive-Engineering verläuft im laufenden Jahr schwächer als von uns erwartet. Gleichzeitig zeigt das Q3 u.E. erstmals klar, dass die Effizienzmaßnahmen und die globalen Delivery-Strukturen in der Ergebnisrechnung ankommen.



[Tabelle]



Q3: Marge steigt like for like, Top Line bleibt schwach: Nach 9M liegt der Umsatz bei 498,7 Mio. EUR (-8,9% yoy), das adjusted EBIT bei 4,7 Mio. EUR (Vj.: -4,5 Mio. EUR). Isoliert ergibt sich für das Q3 ein Umsatz von ~164 Mio. EUR (-9,0% yoy) bei einem adjusted EBIT von ~4,4 Mio. EUR (Vj.: ~3,1 Mio. EUR). Die Marge von 2,7% liegt über dem Vorjahresquartal (1,7%) und ist das beste Quartal seit Q1 2024, bei ~16 Mio. EUR weniger Umsatz. Das ist u.E. der Kern der Meldung: Kosteneinsparungen (Ziel ~90 Mio. EUR p.a.), die Verlagerung nach Indien und der Einsatz von KI im Engineering greifen, die Marge verbessert sich like for like trotz rückläufiger Top Line.



Umsatzprognose gesenkt, Margenziel bestätigt: Das Management erwartet für 2026 nun einen Umsatzrückgang von bis zu ~10% (zuvor: -5% bis 0%). Im Automotive-Geschäft ist die Nachfrage schwächer als erwartet (geringere Projektabrufe, verstärktes Insourcing), auch der Industriesektor agiert weiterhin zurückhaltend. Ein Aufholen im Q4 ist nicht mehr zu erwarten, die Guidance impliziert ein Q4 von ~145 bis 150 Mio. EUR (Vj.: ~167 Mio. EUR). Dass EDAG das Ergebnis klar vor Umsatzwachstum stellt, halten wir für die richtige Priorisierung. Die Prognose einer adjusted EBIT-Marge von bis zu ~3% bleibt bestehen. Unsere Schätzung für das adjusted EBIT 2026 bleibt mit 8,8 Mio. EUR bzw. 1,4% unverändert, da wir für das Q4 eine Marge auf Q3-Niveau erwarten. Gegenläufig wächst Defence weiterhin sehr stark (Umsatz im H1 verdoppelt), dazu kommt der gestiegene Auftragsbestand (372,6 Mio. EUR, +11% yoy).



Schätzungen angepasst: Wir senken unsere Umsatzprognose 2026 auf 649,4 Mio. EUR (zuvor: 688,1 Mio. EUR) und gehen für 2027 im Mobility-Geschäft von einem weiteren Rückgang um ~6% aus, den Industry (+5%) und Defence (+50%) nur teilweise kompensieren (Umsatz 2027e: 637,9 Mio. EUR, 2028e: 664,7 Mio. EUR). Die Margenentwicklung tragen wir nach dem Q3 mit und erwarten eine EBIT-Marge von 3,3% in 2027 und 4,9% in 2028 (zuvor: 3,7% bzw. 4,7%). Das Mittelfristziel von 6 bis 8% sehen wir ab 2030 als erreichbar an. EPS 2027e: 0,22 EUR, 2028e: 0,48 EUR.



Fazit: Die Meldung bestätigt unser Bild von EDAG als Transformationscase: Die Top Line bleibt im laufenden Jahr hinter den Erwartungen zurück, die Hebelwirkung der angepassten Kostenbasis zeigt sich im Q3 dafür umso deutlicher. Mit der Kapitalmaßnahme über 75 Mio. EUR und dem Wachstum in Defence ist das Unternehmen für die nächste Phase gut aufgestellt. Wir senken das Kursziel auf 5,00 EUR (zuvor: 5,50 EUR) und bestätigen die Kaufempfehlung.







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